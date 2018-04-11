金門水庫「風吹沙」成災 全面植被與防風不容緩

2018-04-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



屏東的「風吹沙」是知名的自然景觀，但金門下湖水庫的「風吹沙」卻成為民眾眼中的災難。

位於金湖鎮下湖的金湖水庫（人工湖）完工後因風吹沙成災，竟害民眾飽受風沙之苦，尤其每當東北季風來襲，嚴重影響道路狀況、路燈照明和行車安全也危害湖庫壽命，縣議員陳滄江今天邀中央和地方官員會勘，決定從客土、建置防風網和植被3面向著手改善。

下湖金湖水庫為一人工開挖的湖庫，位於海濱之邊有綿延數百公尺的「風吹沙山」，而綿細的海沙從海灘飛來堆成數公尺高沙山，還淹沒道路，並且還可能吹入水庫中造成淤積，不僅路燈基座與電路燈箱被沙埋，下雨也可能有導電漏電的危險，甚至危及到行車安全。

陳滄江表示，金湖水庫周邊的風飛沙嚴重，造成風沙覆蓋路面達到3分之2，車輛、行人的安全堪慮，民眾多次反映，而且他也擔心風飛沙若被吹落到水庫中，可能會造成縮短水庫壽命。陳滄江認為，每次都只是派人清理路面並非良方，只是浪費資源，一定要找出解決的方法。

針對風飛沙的問題，溪湖里長呂光河說，當時在興建水庫時剷除了周遭木麻黃，而且在水庫建成後防風堤的防風定沙工程沒做好，以致海沙漫飛累堆成山，還飛越道路入湖成災。

綜合各方意見，陳滄江表示，大家的共識是拒絕用水泥建築來建設提案防沙，希望利用對環境影響最小的方法來改善。他也提及，要在沙面植栽是很困難的，先請工務處在4月底前完成客土改善計畫，同時要求養工所和林務所在5月前提出植栽評估報告，短期內架設防沙網，以解決當前的問題。並請自來水廠提出湖庫具體改善計畫，請求中央配合。