屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 PTT鄉民：這個好笑

2018-04-11 19:34 聯合新聞網 綜合報導



墾丁大街的消費近來屢惹議論。圖／本報資料照 分享 facebook

墾丁近來消費糾紛不斷，屏東縣長潘孟安近日祭出三招欲改善形象：「業者要自律、消費者尊重市場、消保官不定時稽查」，但PTT鄉民批評聲浪一面倒，絲毫不領情，甚至認為地方政府「這3招有等於沒有」。

潘孟安9日首度對外表示，「去年以來的單一個案事件，坦白講，墾丁受到蠻大的傷害，但也因為這樣，更應該調整步伐，他說，針對不合理的消費亂象，縣府會積極處理，業者也會展現自律，並尊重消費者的選擇，希望共創三贏」。

PTT鄉民整理潘孟安管制三點如下：

一、業者要自律，相互監督，縣府召集業者與當地協會研討，將價格透明化、統一計價。

二、消費者要尊重市場多元性。

三、消保官不定時到墾丁稽查。

鄉民們見此制衡招數就質疑，「第一點不成立的情況下好意思要求消費者尊重」、「看到要業者自律就知道沒救了，結果第二條更猛」，也有人酸「消費者的尊重是要用管的哦？這個好笑」、「叫消費者不要靠盃墾丁貴是哪招」、「大家去沖繩玩就好，檢討墾丁幹嘛」，還有人呼籲大家「南部有南部的玩法，消費者不要靠妖」。

屏東縣政府消保官吳清宜今（11）日指出，從去年底的滷味事件後迄今，縣府消費者保護專線未接獲任何有關墾丁消費爭議的投訴，墾丁消費問題卻持續受關注，縣府的稽查行動並未放鬆，每一個爭議事件，均會主動了解。