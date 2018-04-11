澎湖海淡廠破管停水 7500戶受影響

2018-04-11 19:29 中央社 澎湖縣11日電



台灣自來水公司海水淡化廠供應馬公市區的水管破裂漏水緊急搶修，明天上午9時至13日上午7時止，全島將有22處供水區停水，影響用戶7500戶，民眾要儲水備用。

水公司表示，停水區域包括有馬公市風櫃、前寮、西衛、朝陽等里及湖西鄉管線末端或地勢較高地區，停水戶數1000戶，另馬公市區及湖西鄉約6500戶供水水壓降低。

水公司表示，停水期間，用戶有任何問題，可洽免付費客服電話1910或水公司澎湖營運所(06)9273840。