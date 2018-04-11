親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台產枇杷出國一趟 竟變「日本空運」要價1388元？

澎湖海淡廠破管停水 7500戶受影響

2018-04-11 19:29中央社 澎湖縣11日電

台灣自來水公司海水淡化廠供應馬公市區的水管破裂漏水緊急搶修，明天上午9時至13日上午7時止，全島將有22處供水區停水，影響用戶7500戶，民眾要儲水備用。

水公司表示，停水區域包括有馬公市風櫃、前寮、西衛、朝陽等里及湖西鄉管線末端或地勢較高地區，停水戶數1000戶，另馬公市區及湖西鄉約6500戶供水水壓降低。

水公司表示，停水期間，用戶有任何問題，可洽免付費客服電話1910或水公司澎湖營運所(06)9273840。

停水馬公漏水

相關新聞

高雄圓山要揮別LKK 轉型莊園度假飯店

2018-04-11 19:22

巡山員扮柯南追山老鼠 變裝、跟監、偷拍樣樣來

2018-04-11 18:48

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48

常無水可用 新園鄉民火大抗議

2018-04-11 00:23

提升自來水普及率 屏縣覓新水源

2018-04-11 00:17

澎湖國中小午餐 下學年起免費

2018-04-10 23:57

茂林美雅谷危險封閉 遊客勿擅闖

2018-04-10 23:49

陳菊推薦許立明 代理高市長

2018-04-10 23:37

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

茂林美雅谷現在變這樣 冒生命危險入山值得嗎

2018-04-10 19:19

將代理高雄市長 許立明：兌現承諾並創新

2018-04-10 17:30

墾丁關山不只夕陽美 燈飾映襯夜景更迷人

2018-04-10 17:20

蜂農斷層 30歲青農王重鈞看到養蜂商機

2018-04-10 15:14

澎湖搶全國第五！全縣中小學營養午餐免費

2018-04-10 14:55

搶攻郵輪客再傳捷報 挪威寶石客輪首航高雄港

2018-04-10 13:06

沒水用如何安居樂業？新園鄉民集結百人抗議

2018-04-10 12:12
看更多

熱門文章

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

影／催淚！癌末爸幫新娘女兒蓋頭紗 醫護人員全哭了

2018-04-11 13:51

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26

桃園青年租金加碼！月領4千、戶數不設限

2018-04-11 12:00

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

竹南拖吊場5月啟用 鎖定竹南頭份加強違停拖吊

2018-04-11 14:25

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

影／吳音寧去留長官決定 柯文哲：我不是她長官

2018-04-11 16:11

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

2018-04-11 15:42

郵局徵志工兼清潔人員 網友酸「真是作功德」

2018-04-11 15:52

300坪超大「台版蔦屋書店」 4月26日進軍台中

2018-04-11 13:24

百名配租戶拉白布條 抗議竹科管理局配售跳票

2018-04-11 15:08

桃園停車格自主開單擴大試辦 但多數民眾不知此政策

2018-04-11 14:51

又被要求自行請辭 柯文哲苦笑對吳音寧喊：加油

2018-04-11 15:06

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

神蝶祝壽？玄天上帝誕辰 籮紋蛾愛停神像鬍鬚歇腳

2018-04-11 08:07

貴！水果7包1500元 士林掃蕩違規攤商

2018-04-10 23:57

台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04

基隆童話藝術節遊客逾31萬 外地客雙北最多

2018-04-11 08:09

賴清德是台灣行政院長 柯文哲：我是台灣台北市長

2018-04-11 18:31

北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！連外國人都來體驗

2018-04-11 11:53

廟會連放鞭炮無人處理 作家魚夫轟台南市政府無能

2018-04-11 13:17

大巨蛋停工修繕花17億 不排除向市府求償

2018-04-10 23:50

金山市地重劃動土 朱立倫：將帶動金山整體發展

2018-04-11 11:34

2年燒掉近10億 議員批桃園農博「綁樁」

2018-04-10 23:36

雲林華山螢火蟲真愛密碼開啟 住宿可免費探索

2018-04-11 08:05

草屯創世年虧三百萬 園遊券滯銷陷「公益冰河期」

2018-04-11 14:25

精華店面養蚊子？阿里山舊站荒廢 居民怒：當局怠惰

2018-04-10 23:03

士林夜市坑人超貴水果攤 網友：至少有8攤

2018-04-11 15:36

帶女兒登記參選市議員 鍾沛君：讓選民看到最真的我

2018-04-11 15:39

殘念！台南七股網子寮汕 發現擱淺死亡偽虎鯨

2018-04-11 14:23

台東市1萬5千盞路燈不亮 公所：「掃一掃」就能修好

2018-04-11 11:06

基隆市警局 半夜拆蔣中正銅像

2018-04-11 00:17

老師帶我回家吃飯 一輩子記得他！

2018-04-11 15:27

北市府藏偷拍狼！ 柯文哲：受害者都可以來申訴

2018-04-11 15:53

與吳鳳對談行銷觀光 柯文哲：把國外網紅找來包吃包住

2018-04-11 13:29

邱文祥酸老同學柯文哲 別讓北市府淪情色窟

2018-04-11 17:58

屏東關山不只夕陽美 夜景也浪漫迷人

2018-04-10 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top