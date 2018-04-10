墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁大街爆出天價滷味、乾麵後，今天又有網友PO文「含淚推薦」佛心老闆打折後只算16500元的海鮮大餐，強調墾丁大街有樸實實在的店，再度引爆正反爭議，也有人認為是反諷文；文中所指的旅南活海鮮店店長說，該店商品價格清楚標示，秤重確定金額後才上菜，「客人吃的很開心，還一直跟我說要再找朋友來」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，說含淚推薦，來到恆春半島要去墾丁大街吃海鮮，客人吃的酒足飯飽，直稱食材新鮮料好實在，菜色有鮑魚、象牙蚌、拳頭大的蛤蜊、比手掌大的蝦蛄等美食，原價18000元，「佛心老闆打折後只算16500，誰說墾丁大街都在摃盤子？」。

PO文者說，他分享朋友的經驗，只是聽到墾丁兩個字就和「盤子」劃上號 ，對辛苦的大街商家並不公平，這一桌在台北長安東路或其他風景區，可能兩萬元都吃不到（含酒），重點是大街也有樸實實在的商家，也請媒體不要把墾丁汙名化。

此文PO出後，有網友認為「看圖說故事不準」，「象拔蚌在餐廳平均1顆要1600至3000元 」，有網友驚呼「好大的盤子」、「含淚看完…嚇死人」、「發生在墾丁大街，一點都不意外」「這裡在澎湖大概只有3000」、「這1萬都嫌貴！」，也有人懷疑這篇「含淚推薦」是「反諷文」。

「當天客人吃的很開心，還說以後一定會再帶朋友來！」蔣姓店長說，記得該桌有10至12人，1月9日來店用餐，菜色有5隻至少12兩以上的蝦蛄，還有像拳頭大的蛤蜊，10多粒鮑魚，再加上1兩要60元的老虎斑，最貴的是進口的象牙蚌，每兩90元，光那道象牙蚌就要4、5000元；該店商品價格透明，客人點餐一定當場秤重計價，確認後才會上菜。