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墾丁關山不只夕陽美 燈飾映襯夜景更迷人

2018-04-10 17:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

被美國有線電視CNN評為「全球12大絕美落日景點」的屏東縣關山風景區，遊客通常在夕陽西下後，趁著夜幕降臨前匆匆離去；恆春鎮公所在清明假期辦音樂會佈置的夜景燈飾這幾天未撤除，有滯留的遊客驚喜發現，關山不只夕陽美，夜景更是浪漫迷人，建議鎮公所延長開放時間。

「太陽沉入海平線後，在柔美燈飾的映襯下，山下紅坑柴漁村、海上漁船燈火閃爍，天空繁星點點，微風徐來，夜景美麗又浪曼的，一點不輸夕陽！」劉姓遊客說，恆春鎮公所在清明連假辦音樂會，觀景台四周佈置的燈飾尚未撤除，他和部分遊客留下來賞夜景，驚喜發現關山夜之美，如能延長開放時間，相信會是觀光新亮點。

關山風景區位於恆春半島西南處，海拔152公尺，一直是觀賞落日餘暉的人氣景點，清朝就被列為「恆春八景」，4前被CNN評為世界級賞日落景點，人氣再升；恆春鎮公所前年以環境清潔費名義收入園費，全票60元，人氣依然不減，今年清明連假於6、7日舉辦音樂會，觀景台四周的燈飾，將在月底關燈撤除。

對驚豔關山夜景的遊客建議延長開放時間，恆春鎮長盧玉棟說，因人員上下班時間已排定，加上入夜後山區恐有蛇蟲出沒，暫不考慮延長；公所農觀課說，目前的營運將依日落時間開放，1至3月及9至12月為上9時至下午6時30分、4至8月為上午9時至下午7時，太陽沉入海平線後，還有近1小時可賞夜景。

屏東關山風景區的夜景燈飾這幾天未撤除，有滯留遊客驚喜發現，關山不只夕陽絕美，夜景...
屏東關山風景區的夜景燈飾這幾天未撤除，有滯留遊客驚喜發現，關山不只夕陽絕美，夜景更是浪漫迷人。圖／讀者提供
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