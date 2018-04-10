墾丁關山不只夕陽美 燈飾映襯夜景更迷人

2018-04-10 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



被美國有線電視CNN評為「全球12大絕美落日景點」的屏東縣關山風景區，遊客通常在夕陽西下後，趁著夜幕降臨前匆匆離去；恆春鎮公所在清明假期辦音樂會佈置的夜景燈飾這幾天未撤除，有滯留的遊客驚喜發現，關山不只夕陽美，夜景更是浪漫迷人，建議鎮公所延長開放時間。

「太陽沉入海平線後，在柔美燈飾的映襯下，山下紅坑柴漁村、海上漁船燈火閃爍，天空繁星點點，微風徐來，夜景美麗又浪曼的，一點不輸夕陽！」劉姓遊客說，恆春鎮公所在清明連假辦音樂會，觀景台四周佈置的燈飾尚未撤除，他和部分遊客留下來賞夜景，驚喜發現關山夜之美，如能延長開放時間，相信會是觀光新亮點。

關山風景區位於恆春半島西南處，海拔152公尺，一直是觀賞落日餘暉的人氣景點，清朝就被列為「恆春八景」，4前被CNN評為世界級賞日落景點，人氣再升；恆春鎮公所前年以環境清潔費名義收入園費，全票60元，人氣依然不減，今年清明連假於6、7日舉辦音樂會，觀景台四周的燈飾，將在月底關燈撤除。