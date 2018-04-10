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高師大「自造中心」如太陽 照亮偏遠屏南恆春

2018-04-10 15:54聯合報 記者潘欣中╱即時報導

象徵創新力量的自造者運動（Maker Movement）已在歐美社會如火如荼展開，許多國家也將培養學生思考創新和動手做能力的「自造」觀念導入教育系統中；教育部推動創新自造教育合作策略聯盟的高雄師範大學，今天在屏東縣恆春工商建置恆春區域基地，全面帶動周邊偏遠國中小學的自造教育，並銜接107年課綱新增的科技領域。

「知識勝於一切的時代過去了，在網路無遠弗屆的數位時代，想像和創新勝於一切！ 」高師大自造教育中心計畫主持人林鴻銘說，創客（Maker）教育也稱「自造者教育」，強調讓學生「動手做」，培養創新、批判、解決問題、合作溝通的新世紀能力；教育部3年前編列預算培訓師資，從基礎教育系統推動，導入「動手做的學習」。

他說，自造者基地整體組織架構，以太陽系運轉模式的概念，高師大中心基地為恆星，各縣市區域基地為行星；藉由不斷拓展的恆星基地、行星基地、衛星基地，讓自造能量擴散到各中小學，以全面性、系統化推動培訓自造教育教師；在屏東縣部分，已建置信義國小及恆春工商2所行星基地。

高師大藉由行星基地協助衛星學校建置基地，推動學生端教學，以電腦繪圖、程式語言設計、數位控制、數位感測及物聯網等數位技術能力的培訓，結合3D列印機、雷雕機等數位輸出設備

輔助，讓學生將創意點子化為實作，衛星基地透過恆星基地雲端教室支援，解決設備技術能力及經費的不足，行星基地也提供教師技術諮詢與設備借用，扎根與深化在地自造教育。

恆春工商校長陳琨義說，每個孩子都是天生的「創客」，愛動手做、從做中學習新知、演練技巧，但當考試主導教學時，就很難扮演學習活動的主人，拆解物件、解構問題、親身重組、發揮創意的機會也慢慢消失；自造教育中心提供孩子動手做、打破學習的巢臼，將資訊、科技與創造力凝聚創作中，讓創新實體得以展現，尤其是資源較缺的偏鄉學校。

高師大自造教育中心今天在屏東縣恆春工商建置恆春區域基地，高師大計畫主持人林鴻銘（...
高師大自造教育中心今天在屏東縣恆春工商建置恆春區域基地，高師大計畫主持人林鴻銘（左五起）、恆春工商校長陳琨義和恆春地區國、中小學校長共同揭牌。記者潘欣中／攝影
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