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影╱因為他們結婚 竟讓馬英九、王金平同桌

好意增建公廁竟成阻力 美濃夥房學堂前景堪虞

2018-04-08 20:18聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市美濃廣興菸葉輔導站轉型「青銀夥房」學堂，白天阿公阿嬤唱山歌、晚上學童上課，雜亂空間變身藝文教室廣受好評，不料學堂近日接到一紙公文，增設廁所若未拆除，恐怕無法續約運作。學堂負責人李雨宣無奈說，花30萬元興建公廁與修繕設施，無償提供社區居民使用，搞不懂公部門想法，希望繼續營運下去。

菸葉種植走入歷史，美濃區公所認養美濃、吉東與廣興三座菸葉輔導站，廣興委外養護且更名「青銀夥房」。區長謝鶴琳表示，相較其他輔導站，「青銀夥房」是成功的示範點，不過委管合約明文規定，未取得國有財產署同意不可增設硬體設施，因違反規定才會發出糾正公文，會努力爭取國產署認同，希望有轉圜空間。

補教名師李雨宣與夫婿鄭榮偉返回美濃成立竹頭角小學堂，義務指導社區學童功課，2年前擴大服務範圍，出錢出力認養廣興菸葉輔導站成立「青銀夥房」，輔導站僅有一座男女共用的廁所不敷使用，李集資30萬元增建一座女廁，並加裝紗窗與整修排水設施。

去年9月，委管合約到期，國有財產署南區分署會同美濃公所人員會勘，眾人發現，廣興輔導站後方增設一座廁所，不符合「合約終止時須騰空之規定」，美濃公所發文要求5月底前騰空，否則無法續約。

李雨宣說，「青銀夥房」是公共空間，每周三晚上是學童上課時間，白天有社區長輩唱客家山歌，也會有植物染學員借用，沒有營利用途，自己還要花錢找親友打掃，每月固定支出約1萬元，全靠退休金支付。

原有廁所（左）老舊，青銀夥房團隊在旁邊增建嶄新女廁（右）。記者徐白櫻／攝影
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美濃廣興輔導站由民間認養整理，青銀夥房成為社區學堂。記者徐白櫻／攝影
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美濃另一處廣林菸葉輔導站，因長期閒置而死氣沉沉。記者徐白櫻／攝影
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青銀夥房內部，原本是繳菸廠的寬敞空間變成學生上課教室。記者徐白櫻／攝影
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社區居民借用青銀夥房場地上課，寬廣空間適合上植物染課程。記者徐白櫻／攝影
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美濃廁所認養
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