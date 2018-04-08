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屏東縣國民黨艱困選區 縣長提名人選將二選一

2018-04-08 19:59聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣被國民黨視為艱困選區，不過目前縣長人選已經大致明朗，前客委會副主委李朝明主動表態，前立委蘇清泉也緊接著表態願意挺身而出參選屏東縣長，因此縣黨部表示本月中旬後黨中央就會辦理初選或協調擇一參選。

國民黨屏東縣長人選在過農曆年前就一波三折，最早先傳出不分區立委柯志恩、新北市副市長李四川、前立委蘇清泉三人則一參選，不過柯志恩和李四川都先後婉拒，蘇清泉也遲遲未表態，提名縣長人選一直難產。

不過傳出在秘書長曾永權和組發會主委李哲華接連南下屏東拜訪地方政要，甚至連前總統馬英九走訪屏東時，都曾與蘇清泉接觸並深談過。而恰巧前客委會李朝明不久前也主動表態有意代表國民黨參選屏東縣長，現況因此有所突破。

蘇清泉在台北透過媒體發表將會參選屏東縣長一事，蘇說，國民黨正面臨史無前例困局，身為國民黨員將挺身接受黨部召喚，明知縣長選舉十分艱困但無法迴避，雖千萬人吾往矣。加上已表態的李朝明，屏東縣長共有兩人表態參選。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，按照規定兩個禮拜內要完成協調或決定初選，目前黨中央有7個縣市正準備安排，大約本月中旬後就會有結果，等縣長提名人選確定之後，屏東市長人選就會接著決定。

國民黨李四川客委會
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