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不識上百年海關地界碑 他放在家當花台30年

2018-04-08 18:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄哈瑪星地區至今已發掘出5塊擁有150年歷史的「台灣關地界碑」，為全台安平、打狗、淡水、基隆等通商港口僅有；第4、5塊碑今年1月陸續現身，第4塊藏在登山步道荒煙漫草中，被眼尖的高雄市舊城文史協會成員廖德宗發現，第5塊碑則被市民謝天從拾得放在家中當花台30年，「古物會自己找伴出來！」成文史界趣談。

高雄市歷史博物館8日下午舉辦第5塊「台灣關地界碑」受贈儀式，捐贈人是哨船頭共興堂堂主謝天從，1986年市府道路拓寬工程開挖，他在廟舍下方發現該塊地界碑，雖看不懂「台灣關地界碑」題字之意，但覺得「這塊碑蠻好看的」，搬回家想當石板椅，後來被太太拿來擺放花器，多年來還跟著搬了4次家。

謝天從笑說，今年初友人告知這座長107公分、寬26公分、厚9.5公分的花崗岩材質花台可能是古物，經舊城文化協會鑑定確認後，包括高史博及海關博物館都來洽談捐贈事宜。他表示，古碑拾得當年兒子剛出生，如今已長成32歲青年，「捐碑有如嫁女兒」，幾經考量後決定將碑留在高雄，讓市民一起了解這段高雄從小漁港蛻變為大商港的珍貴歷史。

高史博副館長王御風表示，地界碑是打狗1864年設立海關後設置，不僅是清代台灣與英國貿易交流的見證，也是日治時期哈瑪星地區從小漁港逐步發展為商港的起點。目前高史博已收藏3塊台灣關地界碑，未來將展開規劃展示，讓民眾認識打狗港的建立與發展，呈現哈瑪星地區發展的完整脈絡。

高史博表示，現已發現的5塊關地界碑，第1塊位於原英國領事館（哨船街7號）東側，現於該館展示；第2塊在昔日稅務司宿舍附近出土，1996年被送往台北海關博物館保存；第3塊碑在1998年安海街32巷進行巷道拓寬工程時出土，現保存於館內，已指定為國家重要古物；第4塊今年由舊城文化協會史蹟探勘小組在史溫侯登山古道發現，成員搬下山時，有民眾告知該碑與謝天從家中石碑很像，最後證實是第5塊地界碑。

哨船頭共興堂堂主謝天從（左三）不識百年古碑，放在家裡當花台30多年，一得知其歷史...
哨船頭共興堂堂主謝天從（左三）不識百年古碑，放在家裡當花台30多年，一得知其歷史價值，決定捐出給高雄市歷史博物館。記者蔡容喬／攝影
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