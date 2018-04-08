台灣關地界碑重現 曾淪落放花盆不起眼

2018-04-08 17:53 中央社 高雄8日電



「不知是什麼東西就拿來當放置花盆的花架」，民眾謝天從30年前收存的一塊石板，竟是具歷史意義的「台灣關地界碑」，他毫不猶豫捐給高雄市立歷史博物館，今天獲頒感謝狀。

謝天從收存的這塊「台灣關地界碑」是第五塊，被發現也相當戲劇性。今年1月20日，高雄市舊城文化協會史蹟探勘小組成員郭吉清、廖德宗、潘子如、洪偉庭與宋德威等人，踏勘南柴山一處廢棄日軍防空碉堡，在附近發現一塊與地貌不融合的石塊，經深挖清理後「台灣關地界」字樣赫然出現在眼前，眾人驚呼挖到寶。這是所發現的第四塊界碑。

界碑出土消息傳出後，謝天從告訴友人家中也有一塊完整的石碑，舊城文化協會獲悉轉知高市歷史博物館會勘，經移動放置碑上的花盆，「台灣關地界」字樣也赫然出現。

第五塊「台灣關地界碑」保存完整，會勘發現石碑上刻字、形狀、材質、尺寸，都與先前出土的四塊界碑規制完全相同，材質屬花崗岩，無裂痕與缺角，確認為第五塊，讓謝天從驚呼連連。

謝天從表示，這塊石碑是以前廟宇共興堂施工時挖出，他也不知道是什麼東西，更不知道具有歷史意義價值，現在知道了就捐出來，讓對的東西放在對的地方。

高雄市立歷史博物館今天舉行「台灣關地界碑」受贈記者會，並頒贈感謝狀致謝郭吉清、宋德威和謝天從等人，而戲劇性找到這兩塊碑石印證古物會找人的傳說。

高雄市立歷史博物館副館長王御風表示，以前以為「台灣關地界碑」是立於關地的四角，當時第四塊界碑出土以為已完整，沒想到還有第五塊，目前也不知是否還有後續的碑石。

高雄港1864年設立打狗海關，這些地界碑是海關及清代台灣與英國貿易交流的見證文物，也是日治時期高雄哈瑪星地區發展的變遷基測點，更見證高雄最早與世界接軌的歷史，當時在海關建物外圍設界碑防外人入侵。

「台灣關地界碑」在高雄先前發現三座，第一座1996年海關人員在打狗英國領事館北側坡發現，移由台北海關博物館典藏；第二座1998年哨船頭福德宮進行巷道拓寬工程開挖路基時發現，收存於高雄市立歷史博物館；第三座長期位於海關與英國領事館邊界，目前仍在打狗英國領事館內展示。