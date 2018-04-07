劉兆輝金門行醫 貝里斯建醫院紀念女兒

2018-04-07 19:42 中央社 金門縣7日電



在金門行醫多年的劉兆輝，為了紀念早逝的女兒，決定在貝里斯興建醫院。他最近與貝里斯衛生部長馬林（Pedro Marin）討論此事，馬林表示樂觀其成，但盼提供更詳盡的企畫書。

貝里斯位在迦勒比海，是台灣邦交國，面積2.3萬平方公里，人口只有35萬人；由於景色怡人，有「加勒比海的珍珠」之稱。

75歲的劉兆輝3年前逃過復興空難後，發願餘生要做更多公益。去年起他到貝里斯義診，看到貝里斯亟需醫療資源，計畫在當地興建醫院，長遠目標則是設立護理學校，提升貝里斯醫療。

談起劉兆輝和貝里斯的淵源，劉兆輝說，5年前跟著大女兒和女婿到貝里斯旅遊後，覺得這裡像極了40多年前花蓮，因而愛上了這個島國。去年起，他帶著女兒的美國醫療團隊到貝里斯義診。現在，他更立志要為貝里斯蓋一座醫院。

為貝里斯興建醫院背後其實有著感人的孺慕之情。劉兆輝的小女兒劉佳琪一直想成為醫師，也已跳級哈佛大學，但18歲時不敵骨癌過世。20年過去了，劉兆輝的大女兒和兒子現都在行醫，幫妹妹完成了心願。

劉兆輝說，小女兒從小喜歡叢林、海洋，以及野生動物，他相信女兒會喜歡貝里斯的生態和環境，一家人都期盼在貝里斯興建醫院，紀念這位已化作天使的女兒（么妹）。他說，醫院將以Angel Lisa（安琪莉莎）為名。

為了籌設醫院，劉兆輝春假期間到台北，與來訪的貝里斯衛生部長馬林交換意見。在聆聽劉兆輝女婿陶德志以手機語音說明醫院企畫書後，馬林表示樂見此事，但希望醫院能建在貝里斯北部，並期盼提出更明確的企畫書，共同推動雙方醫療合作。

當天在座的還有貝里斯駐台大使賀黛安（DianeHaylock）、立委邱泰源國會辦公室特助趙堅，以及劉兆輝的貝里斯友人古提瑞茲（Dongu,Edwardo JoseGutierrez）等人。

不過，無論貝里斯政府能否支持興建醫院，劉兆輝心意不變；他說，已獲得古提瑞茲提供貝里斯南部一筆100甲的土地，現在這裡已興建一棟房舍，1樓作為冷凍庫，冷凍當地龍蝦營生，為醫院籌募資金；2樓設有50個床位，供醫療人員義診時使用。

來自苗栗客家庄的劉兆輝，中國醫藥學院畢業後自願獻身偏遠地區，到花蓮門諾醫院服務，兒子和小女兒都是在花蓮出生。民國70年代初期，舉家移民美國。

15年前，劉兆輝返回台灣，他再次選擇多數醫生不太想去的離島—金門，在此地落籍行醫。他說，「我真的想為偏鄉做點事」。

劉兆輝繼去年到貝里斯義診後，打算6月底再次前往；他說，希望這次能有牙醫師同行。