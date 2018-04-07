疏運連假旅客 澎湖協調飛航2架包機

2018-04-07 14:56 中央社 澎湖縣7日電



澎湖縣政府紓解清明連假的返台人潮，協調遠東與華信兩家航空包機馬公台北與高雄各往返1架次。

澎湖縣政府旅遊處表示，今天協調遠東與華信兩家航空包機，包括遠東航空台北往馬公下午8時30分、馬公往台北下午9時55分；華信航空高雄往馬公下午8時20分、馬公往高雄下午9時30分。

澎湖受到鋒面與大陸冷氣團南下影響，台澎海上交通，除高馬航線的臺華輪持正常航行外，馬公與布袋海上交通船全數停駛，大批民眾與遊客湧向機場候補，澎湖縣政府協調航空包機來疏運返台的遊客與民眾。

在澎湖機場登記候補的旅客超過100人以上。