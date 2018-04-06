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高雄青年夜市喬遷重新開張 人潮滾滾

2018-04-06 20:00中央社 高雄6日電

高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日傍晚鳴炮重新開張，新的攤位間隔及送...
高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日傍晚鳴炮重新開張，新的攤位間隔及送貨動線都比原本青年夜市寬敞，門面也大許多，消費空間比以前更舒適。圖為從高處俯瞰夜市全區。 中央社
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高雄市鳳山區青年夜市3月18日結束營業後，原夜市攤商搬遷至原凱旋夜市原址，今天傍晚重新開張，適逢清明節連假，現場萬頭攢動，熱鬧滾滾。

鳳山區青年夜市占地面積約5000坪，歷史悠久，為高雄著名觀光夜市之一，3月18日租約到期，結束營業，令許多民眾相當不捨；原凱旋夜市沒落多年後，剩下寥寥無幾的攤商在場苦撐，青年夜市接手後，經不到一個月整修，改頭換面，傍晚鳴炮重新開張。

青年夜市主委薛伯陽受訪表示，凱旋夜市原址占地近一萬坪，青年夜市3月18日在鳳山結束營業後，夜市內300多攤約9成「原汁原味」搬過來，各攤販售的食品及商品不但沒有漲價，配合開幕，多家排店名店還一連三天特價優惠，希望能吸引更多人潮前來光顧。

他說，原有青年夜市去蕪存菁，保留排隊名店，去掉重覆的攤位，目前現場已滿攤，沒有空間再租給外來的夜市攤商。

他指出，由於這裡占地是青年夜市的一倍，因此攤位間隔及送貨動線都比青年夜市寬敞，夜市門面也比青年夜市大許多，消費空間比以前更舒適。

不少原有青年夜市消費者晚間聞風前來光顧，他們說，這裡比較寬敞，逛起來比以前夜市舒適，攤商賣的東西還是一樣美味，雖與原有夜市相距約7公里，但緊鄰輕軌站加上汽機停車空間大，交通便利，不會影響前來的意願。

高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日重新開張，吸引不少民眾前來逛夜市、...
高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日重新開張，吸引不少民眾前來逛夜市、吃美食。 中央社
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高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日傍晚鳴炮重新開張。 中央社
高雄市鳳山區青年夜市搬遷至原凱旋夜市原址，6日傍晚鳴炮重新開張。 中央社
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夜市清明節連假
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