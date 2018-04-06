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春吶創造墾丁音樂季 再創國內第一個瑜珈節

2018-04-06 19:56中央社 屏東縣6日電

墾丁音樂季「春天吶喊」5日起連續3天在屏東滿州鄉小墾丁渡假村展開，「海沁瑜珈節」...
墾丁音樂季「春天吶喊」5日起連續3天在屏東滿州鄉小墾丁渡假村展開，「海沁瑜珈節」同步登場，吸引許多海內外瑜伽愛好者前來參與。（取自海沁瑜珈節FB粉絲專頁） 中央社
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墾丁音樂季的創始Spring Scream（春天吶喊）昨天起一連展開3天，今年春吶除了樂團表演外，開辦國內第一個瑜珈節，吸引國內外70多名瑜珈愛好者參加，為台灣再創新型態活動。

1995年兩名美國人吉米（Jimi）和韋德（Wade）在墾丁春假創辦台灣第一個地下獨立樂團表演平台，逐漸形成墾丁音樂季，也開啟台灣現在活躍的樂團表演活動，許多台灣知名的樂團及歌手如五月天、董事長、陳綺貞、張懸等都曾在「春吶」表演。

「春吶」所帶起的墾丁音樂季商機後來吸引電音、大型演唱會甚至泡泡趴等各種型態的音樂活動加入，讓墾丁在音樂季期間一度成為年輕人狂歡甚至辦毒趴的季節，屏東縣政府、墾丁國家公園管理處與恆春警方20多年來，在音樂季期間掃蕩毒品、宣導環保，將音樂季導向健康形象。

在風風雨雨中，春吶從註冊品牌商標、堅持國內外獨立樂團表演平台、在音樂會場佈置環保裝置藝術等，建立「春吶」的健康品牌形象。

去年「春吶」首度引入瑜珈活動，今年將表演會場從往年的恆春鎮鵝鑾鼻公園遷移到隔鄰的滿州鄉小墾丁渡假村後，在音樂活動中結合台灣第一個瑜珈節活動，為台灣及墾丁再創新型態的國際級活動。

Jimi受訪表示，透過瑜珈的練習，能幫助現代人在忙碌的生活中找到身心靈的平衡，由於墾丁地區沒有空氣污染，去年推廣瑜珈活動獲得好評，今年擴大舉辦為「瑜珈節」，報名人數大幅增加，吸引包含上海、香港、美國等70餘名愛好者參加。

春吶「海沁瑜珈節Oceansound Yoga Festival」策展人呂介琳與李悟表示，國外如峇里島與泰國有很多瑜珈節活動，台灣卻沒有，為台灣創造一個健康的活動並為春吶注入新的元素，是策展的初衷，今年除了聽音樂，還有包含肌力瑜珈、跳舞瑜珈、雙人瑜珈、冥想瑜珈等20多種瑜珈課程，能為台灣創造一個瑜珈交流平台。

Jimi表示，今年「春吶」有超過500個國內外樂團報名，最後總共有130個國內樂團及50個國外樂團入選，連續3天分5個舞台表演。

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