入住前一天才說「連假加價」 墾丁福華致歉：人員疏失

2018-04-06 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



墾丁福華飯店。 圖／福華飯店提供 分享 facebook

屏東墾丁近來頻傳消費糾紛，有民眾在臉書不公開社團「爆怨公社」po文，指2月底向墾丁福華飯店預訂3人房，卻在入住前一天（3日）被告知因是連續假期，需加收3300元，雖然訂房人員一直道歉是自己的疏忽，但他不考慮加價入住，請對方退還訂金，致行程全被打亂。墾丁福華說明，主管得知是訂房人員疏失造成，隨即向對方致歉並告知價差自行吸收，對方還是不接受 。

民眾po文，說自己早在2月底打電話預約墾丁福華，住宿日期為4、5日，訂房人員報價6699元後，他在3月1日便匯了2009元的訂金，3月底接到業者來電，再次確認當天是否入住，他告知確定會入住。

直到入住前一天3日下午，民眾接到墾丁福華來電，被告知因4日及5日連續假期，所以住宿費用需加收3300元，如果不願意加價則無法入住，他聽完瞬間氣炸，雖然訂房人員一直道歉是自己的疏忽，但他完全不考慮加價入住，更請對方退還訂金，也導致行程全被打亂。

事隔一日早上10點，墾丁福華訂房部主任來電，再次詢問民眾是否入住，他告訴對方「昨天不是一直說要加價才能入住嗎？我也說不去住了要求退還訂金」，此時業者表示因現場有組客人取消入住所以有房間可住；他理智線立刻斷裂，「妳以為我住墾丁隔壁嗎？妳們一下子沒房間，一下子有房間」，「業者一個疏忽，造成全家人快樂行程取消」。