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實在太萌了！雙流森林遊樂區的「夜間三巨頭」

2018-04-06 11:17聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

春天到，屏東雙流森林遊樂區的「夜間三巨頭」近來頻頻外出走動，麝香貓、白鼻、穿山甲的超萌模樣，早已吸引許多可愛動物粉絲，園區自本周起並陸續推出生態觀察營，帶領遊客近距離觀察可愛「三巨頭」。

位於台9線旁的雙流森林遊樂區，屬屏東林管處管轄，園區現場負責人蔡國鐘指出，最近在園區的步道上，夜裡經常可見麝香貓出沒，曾有在短短200公尺內就看到4隻不同個體，他說，麝香貓屬夜行性、雜食性動物，最常吃路線的金龜子，這個季節在園區內十分常見。

他也說，台灣的麝香貓身上也有麝香腺體，但與國外麝香貓不是同一種，因此這裡的麝香貓，可不會製造「麝香咖啡」哦！

另外身手矯健的「白鼻心」近來也常常出現在樹梢，不是在木棉樹上吃木棉，就是爬上雀榕吃果實，模樣十分逗趣。

而最吸睛的要算是「傻大哥」穿山甲，蔡國鐘說，穿山甲沒有牙齒，但擅長伸出長長的舌頭四處「沾」螞蟻大快朵頤，如果有人靠近，這位「傻大哥」似乎完全「不甩你」，只會縮成一球，也算超萌一族。近來園區內就發現不少新洞穴，應該都是穿山甲的傑作。

他說，在雙流森林遊樂區內，這「三巨頭」的數量都不算少，目前林管處已委由屏東科技大學野生動物保育所進行調查，除此之外，今年還會針對貓頭鷹、飛鼠等動物加設人工窠穴，吸引牠們來築巢。

園區表示，6、7日有生態觀察營，會進一步觀察這三種夜行性動物，本月21、22日也各有一場，另外林務局規劃「兒童節免費入園專案」，12歲以下兒童，於兒童節5天假期（4月4日至4月8日）期間，可以免費進入林務局轄管的14處國家森林遊樂區，民眾可以把握假期到雙流一遊。

可愛穿山甲可是雙流「夜間三巨頭」的「老大哥」，仔細瞧牠的右手還帶著餐點（螞蟻）呢...
可愛穿山甲可是雙流「夜間三巨頭」的「老大哥」，仔細瞧牠的右手還帶著餐點（螞蟻）呢！圖／雙流森林遊樂區提供
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雙流森林遊樂區內的麝香貓身影。圖／雙流森林遊樂區提供
雙流森林遊樂區內的麝香貓身影。圖／雙流森林遊樂區提供
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樹上吃著木棉花的白鼻心。圖／雙流森林遊樂區提供
樹上吃著木棉花的白鼻心。圖／雙流森林遊樂區提供
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麝香貓森林遊樂區兒童節
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