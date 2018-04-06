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墾丁春天音樂季活動冷清 樂迷感嘆金字招牌褪色了

2018-04-06 11:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年在清明假期登場的墾丁春天音樂季，被樂迷譽為南台灣年度流行音樂盛事，每年帶著朝聖心情參加的樂迷感嘆，自「春浪音樂節」3年前出走後，加上墾丁負面消息不斷、老牌「春天吶喊」今年移到滿州小墾丁，音樂季率先登場的墾丁南灣泡泡音樂節，可用冷清形容，春吶首日也只有數百人，人氣感覺一年比一年差。

「事前預估今年人氣不會太好，但我們有信心，簽了5年長約，還會再來，打響這塊台灣獨創的音樂會招牌！」主辦南灣泡泡音樂節的業者說，停辦2年後重回墾丁，2天票賣出3000多張，遠不如3、4年前，現場售價1200元，目前尚未精確的計算帳目，計在打平到小賠之間。

「人氣確實不如春天音樂季全盛時期，那張廣場空盪盪的照片，是時間和角度的問題，昨晚歌手同歡時就好熱鬧！」業者說，泡泡音樂節結合電音、泡泡派對和歌手演唱，融入互動元素，和獨立樂團演唱的「春天吶喊」型態大不同，各擁樂迷，不認為春吶出走會帶走人氣，應和整體大環境有關，且墾管處在3月才通過活動備審，行銷宣傳時間太緊迫，有改善的空間。

「墾丁春天音樂節人氣感覺每況愈下!」連續12年南下參與音樂季的艾姓樂迷說，在「春天吶喊」和大咖歌手演唱會型態的「春浪音樂節」並起黃金時期，加上搶搭順風車的小場音樂會，墾丁入夜後彷如被人潮淹沒，自「春浪」3年前出走開始走下坡，泡泡趴會場冷冷清清，連攤販都提早收攤。

她說，「春吶」今年移到滿州小墾丁，首日觀察也只有幾百人；入夜後墾丁大街不見酒浞小姐，音樂會的人氣一年比一年差，感嘆這塊招牌快褪色了。

「春天吶喊」今年從鵝鑾鼻公園移到滿州小墾丁度假村，首日只有數百人。記者潘欣中／攝...
「春天吶喊」今年從鵝鑾鼻公園移到滿州小墾丁度假村，首日只有數百人。記者潘欣中／攝影
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墾丁南灣泡泡音樂節的人氣不如預期，但辛辦業者有信心，簽下5年約還要續辦。記者潘欣...
墾丁南灣泡泡音樂節的人氣不如預期，但辛辦業者有信心，簽下5年約還要續辦。記者潘欣中／翻攝
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墾丁音樂會
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