高雄麻疹新增一例

2018-04-05 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局5日表示，虎航群聚感染接觸者出現疑似症狀的2名個案，經疾管署確認後已排除是麻疹，但卻新增另一例麻疹個案，雖不是前一波疫情的接觸者，也同樣有旅遊史。個案3月17日至18日同樣搭乘虎航至澳門自由行，18日返國後，4月1日出現發燒及出疹症狀至診所就醫，4月3日因紅疹遍布全身再到醫學中心就醫，目前正在負壓隔離病房觀察治療中。

衛生局說，目前已掌握接觸者共84人進行健康監測，至於是否與之前虎航麻疹群聚感染有關，還在進一步釐清中。

衛生局表示，3月27日接獲疾管署通報虎航麻疹群聚事件接觸者名單後，共追蹤相關航班設籍高雄的接觸者共435人；

針對4月2日自澳門入境高雄小港機場的確診個案接觸者，也安排至指定醫療院所補接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）；針對新增確診個案發病後72小時內接觸者，將於6日再安排補接種，以提高保護力。