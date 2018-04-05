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高雄麻疹新增一例

2018-04-05 23:20聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市衛生局5日表示，虎航群聚感染接觸者出現疑似症狀的2名個案，經疾管署確認後已排除是麻疹，但卻新增另一例麻疹個案，雖不是前一波疫情的接觸者，也同樣有旅遊史。個案3月17日至18日同樣搭乘虎航至澳門自由行，18日返國後，4月1日出現發燒及出疹症狀至診所就醫，4月3日因紅疹遍布全身再到醫學中心就醫，目前正在負壓隔離病房觀察治療中。

衛生局說，目前已掌握接觸者共84人進行健康監測，至於是否與之前虎航麻疹群聚感染有關，還在進一步釐清中。

衛生局表示，3月27日接獲疾管署通報虎航麻疹群聚事件接觸者名單後，共追蹤相關航班設籍高雄的接觸者共435人；

針對4月2日自澳門入境高雄小港機場的確診個案接觸者，也安排至指定醫療院所補接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）；針對新增確診個案發病後72小時內接觸者，將於6日再安排補接種，以提高保護力。

衛生局說，麻疹是透過飛沫傳染，目前國內針對出生12至15個月，以及國小一年級新生各接種一劑麻疹疫苗，保護力可達95%以上，但對1歲以下尚未接種的嬰幼兒，以及高齡或罹患重大傷病等族群，免疫力可能較差，衛生局呼籲麻疹個案接觸者應避免上述族群，並依傳染病防治法配合相關監測，一有疑似症狀盡速就醫。

高雄市再新增一例麻疹確診個案，曾在3月18日搭過虎航至澳門自由行，雖不是前波虎航...
高雄市再新增一例麻疹確診個案，曾在3月18日搭過虎航至澳門自由行，雖不是前波虎航群聚感染接觸者，衛生局還在進一步釐清有無間接關係。圖為高市麻疹疑似個案就醫流程。圖／高雄市衛生局提供
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麻疹虎航小港機場
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