「春吶」帶動龐大商機 創辦美國青年已變大叔

2018-04-05 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁每年4月初的「春天吶喊」，已成為指標性音樂活動，意外帶起這股音樂會風潮和數億元商機的，是美國籍的吉米Jimi和友人韋德Wade，2人來台旅遊，因愛玩音樂組樂團，1995年4月初號召樂團友人到墾丁享受陽光、啤酒和原創音樂，沒想到一玩就是24年，從小伙子變成中年大叔，還成了台灣女婿。

24年前在墾丁沙灘上自創Spring Screem音樂會，兩人當時的想法很單純，因受不了北部的連日陰雨，決定號召北部12原創音樂樂團和死忠樂迷，一起到南國風情的墾丁度假，順便在有椰林的沙灘旁辦音樂表演會。

首次的演出是免費，由樂團自行吸收，只有在沙灘上賣自己做的Ｔ恤補貼旅費；2人當年憑著一股原創音樂熱情，貼錢辦音樂會，沒想到為期2天的音樂表演活動大受好評，隔年繼續舉辦，為平衡開支收取200元入場費，就這樣一年年辦下來，場地換了不少地方，還成了台灣女婿。

為服務死忠的「春吶迷」，教英文為業的2人為此申設一家蘿伯瑞克公司，這家公司每年只有一件業務，就是「春天吶喊」音樂會；2人有個共同信念，「樂迷開心最重要，收支打平就好」，雖然單日價調至1500元，這幾年還是虧損，今年從國家公園區內的鵝鑾鼻轉移小墾丁度村，希望是由虧轉盈的契機。