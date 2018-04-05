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「春吶」帶動龐大商機 創辦美國青年已變大叔

2018-04-05 19:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁每年4月初的「春天吶喊」，已成為指標性音樂活動，意外帶起這股音樂會風潮和數億元商機的，是美國籍的吉米Jimi和友人韋德Wade，2人來台旅遊，因愛玩音樂組樂團，1995年4月初號召樂團友人到墾丁享受陽光、啤酒和原創音樂，沒想到一玩就是24年，從小伙子變成中年大叔，還成了台灣女婿。

24年前在墾丁沙灘上自創Spring Screem音樂會，兩人當時的想法很單純，因受不了北部的連日陰雨，決定號召北部12原創音樂樂團和死忠樂迷，一起到南國風情的墾丁度假，順便在有椰林的沙灘旁辦音樂表演會。

首次的演出是免費，由樂團自行吸收，只有在沙灘上賣自己做的Ｔ恤補貼旅費；2人當年憑著一股原創音樂熱情，貼錢辦音樂會，沒想到為期2天的音樂表演活動大受好評，隔年繼續舉辦，為平衡開支收取200元入場費，就這樣一年年辦下來，場地換了不少地方，還成了台灣女婿。

為服務死忠的「春吶迷」，教英文為業的2人為此申設一家蘿伯瑞克公司，這家公司每年只有一件業務，就是「春天吶喊」音樂會；2人有個共同信念，「樂迷開心最重要，收支打平就好」，雖然單日價調至1500元，這幾年還是虧損，今年從國家公園區內的鵝鑾鼻轉移小墾丁度村，希望是由虧轉盈的契機。

原創音樂及墾丁山海美景吸引不少樂團同好，每年超過200個國內外團體報名，天團五月天、蘇打綠早期都曾在此演出，不僅成為南台灣年度流行音樂盛事，在國際間也打響名氣，搶搭「春吶」順風車的售票音樂活動此起彼落，但狂歡派對失序和抓不勝抓的吸毒轟趴，也在2人意料之外，未來將傳承由子女接棒，繼續擦亮讓這塊金字招牌。

美國籍吉米Jimi（右）和友人韋德Wade，24年到墾丁辦「春天吶喊」音樂會，已...
美國籍吉米Jimi（右）和友人韋德Wade，24年到墾丁辦「春天吶喊」音樂會，已從年輕小伙子變成中年大叔，2人未來將交棒子女繼續傳承 。記者潘欣中／攝影
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墾丁音樂會沙灘
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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