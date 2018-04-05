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陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42聯合報 記者羅紹平╱即時報導

時代百大人物、富比士亞洲慈善英雄、台灣之光台東愛心菜販陳樹菊今年農曆年前病倒，住院近一個月，動了兩次大手術，元氣尚未恢復，樹菊嬤已決定退休，菜攤將交由侄子經營，也延續菊嬤的愛心。陳樹菊大弟陳洽銘今天證實樹菊嬤要退休，他說：「我們都是大姊養大的， 以後就由我們來照顧大姊晚年」。

陳洽銘說：「其實早在10年前，兄弟姊妹們就希望大姊能退休，頤養天年，由他們來照顧她的生活」，但陳樹菊不肯，堅持要繼續做，且有工作可打發時間，不無聊，陳洽銘等兄妹就不再向陳樹菊提退休的事。陳樹菊的「員金蔬菜」攤位，從樹菊嬤農曆年前病倒後，至今未開張。

「長姊如母，家裡的事都是大姊說了算，她說什 麼，沒人反對」，如今陳樹菊決定退休，陳洽銘表示，「兄妹都很高興，我們都是大姊養大的，大姊的晚年就由我們兄妹與侄、甥等後輩們來照顧」。

為了避免媒體追訪，打擾陳樹菊及廟方，陳洽銘堅持不透露陳樹菊休養地點，只低調說：「大姊目前人在高雄一間寺廟調養身體，精神與身體狀況很好！謝謝大家關心。」

今年69歲的陳樹菊因不捨菜攤沒人照料，菜會爛掉，忍住下腹痛好幾天，今年1月下旬，農曆年前昏倒在菜攤上，經鄰近攤商緊急報案，被警消人員送醫，才知是盲腸炎，且忍太久，不僅盲腸爛掉，也造成大腸潰爛，因此動了兩次手術，除切掉盲腸，也割掉一段大腸。

陳洽銘說，大姊除切掉盲腸，也割掉一段大腸，年輕人都難承受，何況大姊年紀大，元氣大傷，術後傷口雖已癒合，但元氣還未恢復，目前大姊連機車都無法騎，更不可能凌晨騎機車到果菜市場批菜，她因此有退休念頭，菜攤將交由他兒子接手，預定今年五月重新開張。

吃苦一輩子，省吃儉用卻大方捐款行善，雙手因類風濕關節炎扭曲變形的台東愛心菜販陳樹...
吃苦一輩子，省吃儉用卻大方捐款行善，雙手因類風濕關節炎扭曲變形的台東愛心菜販陳樹菊（如圖），今年農曆春節病倒後，至今元氣尚未恢復，賣菜56年，她終於決定退休。圖／報系資料照
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陳樹菊手術腹痛
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