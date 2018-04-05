陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



時代百大人物、富比士亞洲慈善英雄、台灣之光台東愛心菜販陳樹菊今年農曆年前病倒，住院近一個月，動了兩次大手術，元氣尚未恢復，樹菊嬤已決定退休，菜攤將交由侄子經營，也延續菊嬤的愛心。陳樹菊大弟陳洽銘今天證實樹菊嬤要退休，他說：「我們都是大姊養大的， 以後就由我們來照顧大姊晚年」。

陳洽銘說：「其實早在10年前，兄弟姊妹們就希望大姊能退休，頤養天年，由他們來照顧她的生活」，但陳樹菊不肯，堅持要繼續做，且有工作可打發時間，不無聊，陳洽銘等兄妹就不再向陳樹菊提退休的事。陳樹菊的「員金蔬菜」攤位，從樹菊嬤農曆年前病倒後，至今未開張。

「長姊如母，家裡的事都是大姊說了算，她說什 麼，沒人反對」，如今陳樹菊決定退休，陳洽銘表示，「兄妹都很高興，我們都是大姊養大的，大姊的晚年就由我們兄妹與侄、甥等後輩們來照顧」。

為了避免媒體追訪，打擾陳樹菊及廟方，陳洽銘堅持不透露陳樹菊休養地點，只低調說：「大姊目前人在高雄一間寺廟調養身體，精神與身體狀況很好！謝謝大家關心。」

今年69歲的陳樹菊因不捨菜攤沒人照料，菜會爛掉，忍住下腹痛好幾天，今年1月下旬，農曆年前昏倒在菜攤上，經鄰近攤商緊急報案，被警消人員送醫，才知是盲腸炎，且忍太久，不僅盲腸爛掉，也造成大腸潰爛，因此動了兩次手術，除切掉盲腸，也割掉一段大腸。