連假何處去？內門觀光巴士免費搭 最後兩天不可錯過

2018-04-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「原來雁門煙雨長這樣，真的很美！」配合今年宋江陣活動，高雄內門紫竹寺推出免費文史導覽巴士，解說員引領遊客參觀木柵平埔文化與青灰岩惡地形，觀光巴士幾乎班班客滿，一名參與遊程的遊客終於看見心儀已久的「雁門煙雨」景色，忍不住驚嘆內門景色之奇特。

「羅漢門迎佛祖」活動上月開幕，遶境與全國創意宋江陣競賽相繼落幕，清明節連假期間，創意宋江陣競賽優勝隊伍輪番登場表演，吸引眾多遊客觀看。內門紫竹寺表示，明天（6日）是展演最後一天，上午蔦松成功武館宋江陣演出，下午則安排崁仔下觀音堂宋江陣，上下午各有一場創意陣頭展演，免費觀光巴士延續至7日結束。

觀光巴士上下午各6梯次，每車都有兩名隨車導覽解說志工，甲線木柵吊橋平埔尋根路線、乙線雁門煙雨二仁溪景觀路線、丙線內門紫竹寺文史徒步線，只有丙線不用搭車，甲、乙兩線的出發點位在紫竹寺「至善會館」前方。

導覽人員說，免費遊程受歡迎，有些人參加完甲路線，繼續報名乙路線，一口氣遊完內門景點。一名吳姓遊客找尋「雁門煙雨」多年，這次參加導覽團終於如願，欣喜之餘寫信感謝主辦單位，信中建議主管機關增設道路指示牌，帶動地方觀光。