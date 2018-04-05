「春天吶喊」易地原因 創辦人：深夜零時關燈太掃興

2018-04-05 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



年度流行音樂盛事墾丁春天音樂季，「南灣泡泡音樂節」昨天登場後，老字號的「春天吶喊」今天起在滿州鄉小墾丁度假村一連開唱3天，DJ電音風格的「夏都春宴」和在地味的「闗山音樂會」明天登場，音樂浪潮將席捲墾丁；警方估計清明連假2天湧入逾8萬人，墾丁飯店和民宿滿房到明天。

「春天吶喊」邁入第24年，今年首度由墾丁鵝鑾鼻公園轉移到滿州鄉小墾丁渡假村，國內外130組獨立創作樂團，在5個舞台從午後輪流開唱到深夜，音樂會場延續吊床休憇、遊樂區、手工藝品攤位、環保裝置藝術、美食區等傳統佈置；首日打頭陣開椙的「激進主義」樂團主唱小牛說：「到春吶開唱，是音樂人的榮耀也是夢想！」

「換到這裡比較無拘無束！」春吶創辦人韋德說，之所從墾丁鵝鑾鼻公園轉移到滿州鄉，不全然是考量租金成本，主要是鵝鑾鼻公園在國家公園範圍內，墾管處規定深夜12時所有活動就要停止並關燈離開，部分樂迷和樂團意猶未盡，都要收拾離開；換到區外的小墾丁度假村，食宿又方便，深夜還可以在大草地上繼續交流聊天。

停辦2年的泡泡音樂節今年再度回歸，以強力水柱將漫天泡泡帶入瘋狂的音樂派對中，昨晚有謝和弦、魏如昀等歌手演唱和刺激的比基尼摔角大賽；夏都春宴除邀國外知名DJ帶領樂迷隨著電子音樂瘋狂搖動外，另有沙灘足球、沙灘飛盤、巴西柔術和比基尼大賽；關山音樂會在流行、輕音樂外，邀在地月琴大師吳登榮團隊吟唱恆春民謠，有濃濃的「恆春味」。