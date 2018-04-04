清明連假首日濃霧再攪局 金門全力疏運

2018-04-04 22:39 中央社 金門縣4日電



5天清明連續假期今天正式展開，金門機場一早仍受濃霧影響，能見度低於起降標準，取消6架次航班，大量旅客滯留機場；縣府服務團隊積極協調，民航機、軍機和包船投入疏運。

金門縣長陳福海體諒預備回金祭祖掃墓鄉親心急如焚的心情，一早就指示縣府服務團隊積極協調國防部、民航局及航空公司加開民航機及軍機，務必全力做好鄉親疏運工作。

清明連假雖然今天開始，但離島航空管疏運管制期間從昨天啟動，不少民眾提前返鄉，沒想到遇濃霧攪局，18架次班機取消；今天清晨濃霧又來報到，有6架次停擺，機場大廳湧入大批補位旅客。直到上午9時許，金門地區天氣轉好達起降標準，尚義機場才順利開場。

縣府由觀光處、社會處人員及旅台同鄉會志工組成的鄉親服務團隊，忙到昨晚11時才結束服務，今天一早又持續進駐台灣西部5機場服務鄉親。縣府表示，總計今天爭取到立榮台北、台中、高雄到金門，以及華信台中往金門共4架次加班機。縣府並協調國防部加開軍機往返北金6架次，盡全力疏運返鄉祭祖掃墓人潮。

此外，昨晚11時由台中港出發的縣府專案包船也在今天上午8時許順利駛進料羅港，總計載運396名旅客，陳福海接船，歡迎民眾返鄉和旅客來金。

縣府表示，未來幾天將是清明連續假期航空輸運高峰，雖然過去2天的空中交通備受老天考驗，但縣府團隊秉持陳福海「民眾的小事，就是政府的大事」的施政理念，將持續做好疏運及鄉親服務工作，持續關注各機場疏運狀況，並全力協調加班機、軍機加入輸運，期盼讓鄉親順利往返台金過節。