親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政2年領袖不該說這種話

遭自強號撞傷 婦人全身骨折送醫急救

墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

2018-04-04 19:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁大街去年爆出「滷味」爭議風波後，引發網友「貴桑桑」的負評，今天又有消費者在臉書社團「爆廢公社」PO圖「麵送來後乍看一模一樣，價格卻不一樣」；店家澄清，當時已向消費者解釋，肉燥醬顏色的外觀和乾拌醬極像，但食材完全不同，才會有價格差異，片面指控對店家不公平。　

爆料的網友貼文說示，在墾丁大街某家麵店用餐，點了2碗麵，一碗是肉燥乾麵，一碗是三色拌麵，但麵送來後乍看一模一樣，價格卻不一樣，肉燥乾麵180元，三色拌麵220元，讓她不得不自嘲稱，「請問是我眼花？還是老板唬爛我？」

又說，為證明自己沒有眼花，還問了老闆3次說，「二碗不是都一樣嗎？」但老闆直說：「沒錯沒錯！」她本來想挺一下墾丁經濟，但發現自己錯了，難怪沒人要來墾丁。

店家下午對此解釋後，去年成立的墾丁大街消費糾紛小組表示，早有民眾投訴該店家，曾帶媒體前往採訪，兩種麵內容確有不同，乾麵套餐還附小菜、燙青菜、湯品，單從照片很難評斷兩碗麵的不同；屏東縣政府消保官吳清宜呼籲業者，這起案件是資訊給的不對稱，讓消費者有「被坑」感受，為免消費爭議，呼籲業者在價格特殊產品上，應特別標註差異或提供照片。

網友在爆料公社po出2碗外觀一模一樣、價差40元的乾麵相片。圖／取自爆料公社
網友在爆料公社po出2碗外觀一模一樣、價差40元的乾麵相片。圖／取自爆料公社
分享

墾丁
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

重返墾丁春天音樂季 泡泡音樂節嗨翻南灣　

2018-04-04 16:13

高雄兒美館兒童節限定版活動 「怪里．怪氣．怪可愛」

2018-04-04 16:46

兒童節祭祖 金門蔡氏宗族:鼓勵孩童參與

2018-04-04 15:52

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

如何借鏡金門聚落保存？東港鎮公所先提盤點老街建築

2018-04-04 13:45

愚人節重啟夜間急診 恆基院長：沒在開玩笑

2018-04-04 08:38

他為孩子砍檳榔闢農場 用助人達成人生目標

2018-04-04 00:34

公車時刻表混淆 民眾投訴等無車

2018-04-03 23:50

跳吧！！Robot 真人與機器人共舞

2018-04-03 23:45

國中生無聊一拳 金門K-Bike系統壞了

2018-04-03 23:44

霧鎖金門…善用旅遊不便險

2018-04-03 23:43

金門有仙山？太武山賞朦朧美

2018-04-03 23:42

高市百貨 連假主打親子活動

2018-04-03 23:32

興達港海洋科技專區 15日動工

2018-04-03 23:29

車禍奇蹟甦醒 接力賽末棒達陣

2018-04-03 22:54

兒童節連假 高醫醫師校友遠赴印尼義診

2018-04-03 20:21

澎防部建構無毒部隊 反毒特展營區展出

2018-04-03 20:19

茂林「鬼斧神工」峽谷暴紅 多納部落將訂管理辦法

2018-04-03 20:16

金門湖庫水變「羅宋湯」？民眾心驚驚

2018-04-03 18:02

潮州車站街道地圖成潮「洲」 鎮民：打錯地名太扯

2018-04-03 16:48

全國首創海洋科技專區 落腳高雄興達港

2018-04-03 16:09

百年集水廊道太偉大 屏東林管處帶民眾體驗二峰圳

2018-04-03 16:08

核3廠也是恆春好鄰居 採購洋蔥解困還送弱勢

2018-04-03 15:29

4月旺季 澎湖有信心115萬造訪人次

2018-04-03 14:22

春藝「跳吧！Robot」 熱血舞者與冰冷機器人共舞

2018-04-03 14:00

濃霧攪局金門上午班機全停飛 上千旅客受影響

2018-04-03 13:27

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15
看更多

熱門文章

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-04 07:34

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

影／基隆童話藝術節爆人潮 林右昌：打造國際級活動

2018-04-04 15:42

桃園農博開幕 蔡英文：誰說不好玩？來這就對了

2018-04-04 13:16

地表最可愛CPR教學墊 超萌消防員「救人我也行」

2018-04-03 21:00

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

FUN兒童節 宜蘭連假零作業 新北翻轉上下課

2018-04-04 00:13

隨大甲媽遶境 這些禁忌別犯

2018-04-03 23:47

墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

2018-04-04 19:38

明年6月動物園放暑假 柯文哲：大家喜歡就試辦

2018-04-04 11:56

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

兒童節祭祖 金門蔡氏宗族:鼓勵孩童參與

2018-04-04 15:52

桃園軌道建設多 議員憂債留子孫

2018-04-04 09:41

高雄茂林多納「鬼斧神工」峽谷 美景爆紅

2018-04-03 23:57

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

再忍一忍！嘉義最大公墓區塞車苦 明年可望解決了

2018-04-04 12:34

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47

柯文哲宣傳海芋季 民眾上山採海芋

2018-04-04 11:22

連假何處去？台南後壁明有10元高麗菜自助摘

2018-04-04 17:40

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

換7種交通工具花10小時回到台東！宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

影／台南梅嶺青梅上市 推兩小無猜弄青梅DIY旅遊

2018-04-04 06:55

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16

台南這棟老屋好有趣 山牆上的字樣很時髦

2018-04-04 12:15

搭遊樂園小火車 幼童腳滑出護欄流血受驚嚇

2018-04-04 15:45

這位縣長爺爺餵起奶來「簡直就像奶媽！」

2018-04-04 19:21

幻象戰機首位女飛官現身新竹兒藝節 小朋友搶合影

2018-04-04 13:51

潤餅皮老店 新竹東門市場飄香48年

2018-04-04 09:07

2周200罰單 北投5叉路口雙黃線有問題

2018-04-03 23:08

台灣「桑椹村」 清明出現農婦千歲團採收工

2018-04-04 18:44

連假出遊 西拉雅國家風景區管理處好康報您知

2018-04-04 13:07

影／鹿草梅花鹿病死1頭？公所：交還捐贈人

2018-04-03 22:20

清明連假晚間開始 警方重要路段交管取締酒駕

2018-04-03 20:42

影／美！賞花不用跑到國外 20萬株百合綻放超浪漫

2018-04-04 17:58

安定真護宮「南瀛王船祭」明請水 15日「送王」

2018-04-04 19:11

清明連假第一天 台北兒童新樂園人潮川流不息

2018-04-04 11:37

幻象2000新竹兒藝節衝場 機腹彷彿伸手摸得到

2018-04-04 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top