墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

2018-04-04 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁大街去年爆出「滷味」爭議風波後，引發網友「貴桑桑」的負評，今天又有消費者在臉書社團「爆廢公社」PO圖「麵送來後乍看一模一樣，價格卻不一樣」；店家澄清，當時已向消費者解釋，肉燥醬顏色的外觀和乾拌醬極像，但食材完全不同，才會有價格差異，片面指控對店家不公平。

爆料的網友貼文說示，在墾丁大街某家麵店用餐，點了2碗麵，一碗是肉燥乾麵，一碗是三色拌麵，但麵送來後乍看一模一樣，價格卻不一樣，肉燥乾麵180元，三色拌麵220元，讓她不得不自嘲稱，「請問是我眼花？還是老板唬爛我？」

又說，為證明自己沒有眼花，還問了老闆3次說，「二碗不是都一樣嗎？」但老闆直說：「沒錯沒錯！」她本來想挺一下墾丁經濟，但發現自己錯了，難怪沒人要來墾丁。