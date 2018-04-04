吃完的便當盒要還 小琉球餐廳源頭減塑

2018-04-04 22:39 中央社 台北4日電



「無論餐盒有沒有洗都沒關係，吃完請再拿回來給我們。」張欣怡是移居小琉球的高雄人，開餐廳的她希望從源頭減少垃圾，自備外帶餐盒，落實減塑概念。

小琉球近年來大吹環保風氣，越來越多人投入減塑、淨灘行列，小琉球烤物餐廳「酌一下」老闆娘張欣怡是移居小琉球的高雄人，因為喜歡小琉球，決定留在島上創業。

一開始只是想讓三五好友有聚會的場所，沒想到受到島上居民和遊客歡迎，也讓張欣怡開始思考，怎麼樣才能落實減塑理念，「內用不提供免洗餐具是一定的，但外帶難免會產生垃圾。」

考量請客人自備餐盒有一定的難度，張欣怡最後決定自己為客人準備便當盒、環保袋，從源頭減少垃圾量，她說：「我們請客人吃完，不管有沒有洗都拿回來還我們。」被問到擔不擔心餐盒被客人拿去用卻沒還，她笑說：「反正小琉球就這麼大，大家會記得啦。」字句都是對人的信任。

不只賣吃，張欣怡更積極參與環境教育活動，今年一月承接辦理首場「海灘貨幣愛龜淨灘接力賽」，是小琉球首位承辦活動的民間業者，另外，小琉球的海灘貨幣也可以在「酌一下」使用，可以換燒肉飯一碗。

小琉球一家名為「海龜燒」的雞蛋糕因為以海龜為蛋糕造型而命名，老闆娘圓圓同樣是因為熱愛小琉球而定居，她表示，希望透過海龜造型雞蛋糕跟客人分享海龜知識，同樣也不提供塑膠袋，改以麻繩和紙袋包裝。

小琉球海洋志工隊成員吳佳穎表示，近年來在大家的努力下，小琉球的居民對環保意識抬頭，越來越多人會自備購物袋，她也回憶起自己曾在小琉球菜市場看見菜販婆婆，將自己家中用不到的塑膠袋整理起來，折整齊給客人裝菜。

她說，過去人們總認為傳統市場很容易有一次性包裝產生，但在大家的努力下，越來越多人都懂得減塑或重複利用的重要性。（編輯：管中維）