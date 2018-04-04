春假墾丁人潮回流 五星飯店連3天客滿

2018-04-04 18:33 中央社 屏東縣4日電



春假已經連續2、3年住不滿的五星級墾丁福華飯店，今年春假從今天開始，連續3天住房客滿，蛋黃區的民宿住房率也多在8至9成，福華飯店總經理張積光表示，墾丁人潮已回流。

墾丁福華渡假飯店房間500多間，是墾丁3家五星級飯店客房數最多的飯店，住房率可以做為墾丁人潮的指標，張積光表示，前2年，住房率約在8成，今年客滿的現象已經睽違2至3年。

除了與2年來的春假比較外，相較於去年以來的墾丁人潮流失，張積光說，墾丁人潮已經回流，而且今年春假客層與前幾年不同，前幾年，客層多是參加墾丁音樂季的年輕人，今年親子旅遊的人潮回來了，以福華來看，今年親子的客層佔8成，年輕人約2成，另有80多個房間是歐美人士。

張積光分析，今年春假假期較長是因素之一，但，主要是房價比往年降一成；另外，墾丁音樂季2年前開始音樂會場次減少，複雜的音樂會亂象沈澱2年，讓家長放心帶著全家到墾丁遊玩。

另2家五星飯店，房間數280間的墾丁凱撒飯店，原本就以親子客層為主，往年春假在黃金時段也客滿，今年春假連續客滿4天;墾丁夏都沙灘酒店今年住房也比2年來的春假多了1成，客層也以親子家庭最多。

屏東縣民宿協會發言人李東芫表示，今年春假墾丁地區民宿的住房率約9成，比前2年約多了2成，原本擔心的業者都很開心。

墾丁迎來久違的春燕，枋寮警分局表示，今天台一線南下墾丁及往台東的車潮在上午10時至11時的時段達到尖峰，在枋寮的三叉路口車潮約2800多輛，警方開始實施調撥車道，疏導車輛。

今年春假墾丁音樂季一共有3場音樂會，除了老牌「春天吶喊」從5日至7日在滿州鄉小墾丁渡假村舉辦外，另有睽違2年重返墾丁的「墾丁泡泡趴」4日至5日在南灣舉行，夏都酒店6日至7日有「夏都春宴」，主打國內外知名DJ的演出。