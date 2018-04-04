澎主辦世界海灣年會 接會旗嘉年華暖身

2018-04-04 15:37 中央社 澎湖縣4日電



世界最美麗海灣組織年會今年在澎湖舉行，澎湖副縣長林皆興15日代表主辦地區前往法國世界最美麗海灣總部接受會旗，屆時至少有170個國家或地區代表友人與會，一睹澎湖之美。

包括前駐法大使呂慶龍、無任所大使紀政、縣府參議蔡有忠等人也都隨行，陪同副縣長林皆興一同前往法國最美麗海灣總部接受年會主辦地區的會旗。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖今年取得主辦世界最美麗海灣年會，世界各國都相當重視，包括日本富山、靜岡縣與法國駐台大使等都先後來了解。

陳光復表示，今年世界最美麗海灣年會自9月起陸續在澎湖展開，屆時陸續將有170國的國際友人抵澎湖，縣府也規劃千人熱舞、遊艇展、美食展、國際鐵人三項等一系列活動，目標今年觀光人次突破125萬。

台灣產消會澎湖總會今天在縣府廣場舉辦「2018美麗澎湖灣嘉年華會迎新接福大遊行」，現場有在地藝術家呂水上揮毫「迎新接福」及「脫貧致富」，及「手繪澎湖上河圖」、「手繪美麗海灣撲克牌」等文創紀念品發表展示，並有盛大的車隊遊行市區暖身，大力宣導美麗海灣在澎湖，帶來大量觀光人潮。

澎湖縣政府接受主辦美麗海灣會旗，15日至24日將由副縣長林皆興率團前往法國，返國後，將全力籌劃各項系列活動。