濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵金

2018-04-04 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



搭船省很大！金門縣政府清明返鄉包船「金門快輪」，今天清晨載運396位旅台鄉親抵達料羅港，雖然遇上「霧鎖金門」短暫「關港」，但搭船的民眾反映都很好，有一家9口就說，本來搭飛機要2萬多，但改搭只要9千元，且一路風平浪靜，睡一覺就到金門，完全不需要擔心起霧，明年可能還會選擇搭船回來。

「金門快輪」是在昨晚23時由台中港啟航，原本預定在今日上午8時抵達金門料羅港，由於清晨濃霧瀰漫，碼頭的能見度不佳，一度「關港」，直到8時6分金門快輪才進港，8時21分完成靠泊，只延遲了數分鐘，但是，能夠趕在清明節前返鄉掃墓、祭祖，旅客心情都很興奮。

金門縣長陳福海今天早上也帶領縣府秘書長林德恭、觀光處長陳美齡、港務處長王登緯走到船邊揮手致意，陳福海親切的對民眾說「歡迎回家」，並詢問海上旅程還好嗎？會不會暈不暈船？鄉親也熱情的回應說，搭船很舒適，感謝縣長的關心。

帶著一家老小的李小姐就說，搭船不會累，他們昨晚登船後沒多久就睡著ㄝ天一亮就到了，尤其聽說金門昨晚因為濃霧，有上千人行程受影響，更覺得這次選擇搭船是正確的。她也說，尤其船票價格是飛機票的3分1，所以真的省很大。