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他為孩子砍檳榔闢農場 用助人達成人生目標

2018-04-04 00:34聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣內埔分局泰武分駐所副所長鍾春明有著多重身分，他是學校的「故事爸爸」、伯大尼之家的「鍾爸爸」，還是捐血出了名的「熱血警察」、「春明農場的主人」等，堪稱屏東最出名的「暖警」，助人已成為他的人生目標。

鍾春明從事警察長達30年，曾在台北、高雄、屏東等地服務，後來調到泰武山區的忠孝派出所，守著北大武山，也讓他和北大武結緣，迄今爬過北大武20多次，近年忠孝派出所已與泰武分駐所合併，但他仍然經常奔走山區，救人、尋人、助人，都有他的身影。

6年前他以內埔老家約2.5分的農田開闢成「春明農場」，農場義賣所得全部捐做愛心，帶孩子出遊、上館子，去年他邀請伯大尼大家20多位院生上館子吃壽司，今年再度發願，等稻子收割時就要帶院生吃大餐，「看著綠綠的稻田一天天長大，就像自己的目標一步步接近」。

他說，自己過去曾在學校當「故事爸爸」，後來利用假日到伯大尼說故事，有一回有機會走進院生的原生家庭，他看了相當感動，於是發願要盡一己之力，為院生帶來更多快樂，於是開闢「春明農場」，為院生集結善的力量。

其實鍾春明從警期間一直是位出了名的「雞婆警察」，有人報案，他一定記在心裡，路過獨居老人的家裡，他還會幫老人家補給糧食，愛心幾乎是做出了口碑。

他說，當警察雖然要處理很多瑣事，但是換個角度想，當警察更有機會助人，何其有幸「民眾在最無助的時候，我就在他身邊」。

他曾獲好人好事代表，去年還獲選「第一屆國家警光獎績優警察人員」，農場工寮裡掛滿了表揚的獎狀，他說所有的愛心其實都是所有人的支持，好事就該大家一起做，看著自己的農場，他還是開心說「這就是我的人生目標」。

屏東的伯大尼之家是鍾春明主要濟助對象，院童都叫他「鍾爸爸」。 圖／鍾春明提供
屏東的伯大尼之家是鍾春明主要濟助對象，院童都叫他「鍾爸爸」。 圖／鍾春明提供
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鍾春明說，把助人當人生目標，真得很快樂！ 圖／鍾春明提供
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暖警鍾春明說，看到綠油油稻子長成，意味著他助人的工作又邁前一步。圖／鍾春明提供
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暖警鍾春明工作之餘，闢農場種作物全是為幫助育幼院的孩子。記者翁禎霞／攝影
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