潮州車站街道地圖寫錯字 多了三點水誤植成「洲」
潮州車站一樓大廳柱子上有一幅掛了三年的潮州地區街道地圖，近期卻被眼尖民眾發現地名的「州」字寫錯，多了三點水，變成了「洲」，不僅誤導遊客也相當丟臉。站方已重新補上正確版的「州」字貼紙，另外也考慮乾脆重新製作。
「打錯地名實在太扯！」鎮民反映，三年來經過好幾次，但卻在前幾天發現地名「潮州高中」打錯字，仔細查看又發現其他如潮州鎮公所、潮州國小、甚至潮州火車站都有修改痕跡，但貼紙要掉不掉，還有明顯殘膠痕跡，十分難看。
潮州鎮民質疑，使用貼紙難免會有機率掉落，實在沒必要冒這種風險，不如乾脆重做一份新的，避免夜長夢多，否則每次貼紙不小心「掉了」都要鬧一次笑話，再次飽受批評，而且還是要給「觀光客」看的。
潮州站站長郭坤岳表示，這份地圖是當初東正線完工後由鐵工局南工處第一工程段一起承作，事後經檢視後發現部份「州」字有誤，於是由廠商使用正確「州」字貼紙貼上修正，疑似貼紙因外力掉落，接獲反映立刻補貼更正。
郭坤岳表示，為了避免貼紙不斷因為黏性失效掉落或發生有民眾用手指去摳掉貼紙等情況發生，再度遭受外界指正及引發議論，也考慮已用一段時間，將會商請廠商重新製作全新的觀光地圖，讓整個版面能更為整齊清潔。
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