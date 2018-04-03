潮州車站街道地圖寫錯字 多了三點水誤植成「洲」

2018-04-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



潮州車站一樓大廳柱子上有一幅掛了三年的潮州地區街道地圖，近期卻被眼尖民眾發現地名的「州」字寫錯，多了三點水，變成了「洲」，不僅誤導遊客也相當丟臉。站方已重新補上正確版的「州」字貼紙，另外也考慮乾脆重新製作。

「打錯地名實在太扯！」鎮民反映，三年來經過好幾次，但卻在前幾天發現地名「潮州高中」打錯字，仔細查看又發現其他如潮州鎮公所、潮州國小、甚至潮州火車站都有修改痕跡，但貼紙要掉不掉，還有明顯殘膠痕跡，十分難看。

潮州鎮民質疑，使用貼紙難免會有機率掉落，實在沒必要冒這種風險，不如乾脆重做一份新的，避免夜長夢多，否則每次貼紙不小心「掉了」都要鬧一次笑話，再次飽受批評，而且還是要給「觀光客」看的。

潮州站站長郭坤岳表示，這份地圖是當初東正線完工後由鐵工局南工處第一工程段一起承作，事後經檢視後發現部份「州」字有誤，於是由廠商使用正確「州」字貼紙貼上修正，疑似貼紙因外力掉落，接獲反映立刻補貼更正。