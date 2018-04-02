親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

復育漁業資源 澎湖放流馬糞海膽苗

2018-04-02 22:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

為復育沿岸漁業資源，澎湖縣長陳光復到馬公烏崁海域放流馬糞海膽苗及清除虎井、桶盤海域海底覆網，陳光復表示今年預計放流5萬顆馬糞海膽與清除5萬公尺海底沉網，今年已放流5萬顆殼徑2-4公分馬糞海膽種苗，讓海洋資源生生不息。

這次放流1萬5000餘粒、體長2至4公分的馬糞海膽苗，陳光復表示，105年烏崁社區發展協會主動向縣府提出，獲准於烏崁海域成立禁漁區，保護馬糞海膽等海洋生物。2年來，在縣府訂定相關管制措施及進行馬糞海膽資源復育工作下，已有顯著成效。

農漁局表示，馬糞海膽以大型海藻為主食，因大型海藻與珊瑚礁在海洋生態系中為競爭關係，大型海藻數量過多會造成珊瑚礁生態系的瓦解，造成珊瑚礁漁業資源之枯竭，呼籲一起守護珊瑚礁棲地。

馬糞海膽每年9月1日至隔年6月15日是禁採期，即使開放採捕期間，也不得在各保護區進行採捕及持有8公分以下的馬糞海膽，一旦違反相關規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

隨後，陳光復搭船前往虎井、桶盤海域視察海底沉網打撈作業情形。為讓海洋漁業資源永續發展，縣府委託潛水人員清除海底珊瑚礁區覆網工作，今天清除虎井、桶盤海域海底覆網約500餘公尺，今年以5萬公尺為預定目標。

海底沈網會造成珊瑚礁死亡，破壞海洋生態，為保護棲地以維漁業資源永續，澎湖縣府104至106年度委託潛水人員清除覆網，過去3年共計清除海底覆網約3萬公尺。今年更向中央多爭取1千多萬元執行清除工作，環保局也向中央爭取1億元，預計今年可達到打撈5萬公尺，4年內完成8萬公尺目標。

馬糞海膽每年9月1日至隔年6月15日是禁採期。圖／澎湖縣政府提供
馬糞海膽每年9月1日至隔年6月15日是禁採期。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣長陳光復(中)今天特地到馬公烏崁海域放流馬糞海膽苗。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復(中)今天特地到馬公烏崁海域放流馬糞海膽苗。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣府104至106年度委託潛水人員清除覆網，過去3年共計清除海底覆網約3萬公...
澎湖縣府104至106年度委託潛水人員清除覆網，過去3年共計清除海底覆網約3萬公尺。圖／澎湖縣政府提供
分享

海膽珊瑚陳光復
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29

不計代價增人力 恆基重啟夜間急診

2018-04-02 20:30

第3屆金門文化獎 張奇才等5人獲獎

2018-04-02 14:51

高雄部落占市有地 開拆警民爆衝突

2018-04-02 14:28

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

鳳山青年夜市搬家 6日重新開張

2018-04-02 14:17

復育漁業永續 澎湖放流馬糞海膽

2018-04-02 14:00

金寧石蚵小麥文化季 晚會卡司比照跨年規格

2018-04-02 13:47

高雄首座回教專區墓園 完工

2018-04-02 12:21

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

占用市地 高市拂曉拆拉瓦克部落

2018-04-02 11:33

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

地方創生vs.聚落保存

2018-04-01 23:45

東港深度遊 走訪廟宇半夜衝魚市場

2018-04-01 23:37

高雄培養捷運黃線運量 黃2公車上路

2018-04-01 23:24

公車+oBike月票 優惠爽爽拿

2018-04-01 23:22

金門Kbike遭惡意破壞 部分暫停租借

2018-04-01 23:08

阿蓮庄蜜棗乾 添加蜂蜜風味讚

2018-04-01 23:02

高市春祭國殤 贈遺族慰問金

2018-04-01 22:57

高雄市2特警搏命破獲行動軍火庫 警政署長慰問表揚

2018-04-01 18:32

新鮮！美濃作客日籍遊客 稱焢土窯很環保

2018-04-01 14:27

清明連假 高雄市易塞車路段與時間預測出爐

2018-04-01 14:04

澎湖五德國小百年慶 黃色大盤帽再現風華

2018-04-01 12:34

開心手做草仔粿 金門學童初體驗

2018-04-01 10:35

添加蜂蜜的棗乾別處吃不到 阿蓮農會善用在地特產

2018-04-01 19:51
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

7公尺河堤溜滑梯啟用 大小朋友塞爆三重大台北都會公園

2018-04-01 11:50

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

舊嘉義市所荒廢近20年 活化集思廣益

2018-04-02 00:21

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

24位新住民媽媽 拚當語文老師

2018-04-02 00:21

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

摘梅釀梅DIY 梅玩梅瞭

2018-04-02 00:28

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

颱風就斷電 雲林樟湖國中小可以太陽能發電了

2018-04-02 00:21

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

清明連假基隆市公車坐免驚 達人帶你玩東岸

2018-04-02 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top