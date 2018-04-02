復育漁業資源 澎湖放流馬糞海膽苗

2018-04-02 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



為復育沿岸漁業資源，澎湖縣長陳光復到馬公烏崁海域放流馬糞海膽苗及清除虎井、桶盤海域海底覆網，陳光復表示今年預計放流5萬顆馬糞海膽與清除5萬公尺海底沉網，今年已放流5萬顆殼徑2-4公分馬糞海膽種苗，讓海洋資源生生不息。

這次放流1萬5000餘粒、體長2至4公分的馬糞海膽苗，陳光復表示，105年烏崁社區發展協會主動向縣府提出，獲准於烏崁海域成立禁漁區，保護馬糞海膽等海洋生物。2年來，在縣府訂定相關管制措施及進行馬糞海膽資源復育工作下，已有顯著成效。

農漁局表示，馬糞海膽以大型海藻為主食，因大型海藻與珊瑚礁在海洋生態系中為競爭關係，大型海藻數量過多會造成珊瑚礁生態系的瓦解，造成珊瑚礁漁業資源之枯竭，呼籲一起守護珊瑚礁棲地。

馬糞海膽每年9月1日至隔年6月15日是禁採期，即使開放採捕期間，也不得在各保護區進行採捕及持有8公分以下的馬糞海膽，一旦違反相關規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

隨後，陳光復搭船前往虎井、桶盤海域視察海底沉網打撈作業情形。為讓海洋漁業資源永續發展，縣府委託潛水人員清除海底珊瑚礁區覆網工作，今天清除虎井、桶盤海域海底覆網約500餘公尺，今年以5萬公尺為預定目標。