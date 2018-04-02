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振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29聯合報 記者雷光涵╱即時報導

屏東墾丁近2年遊客大跌，大街冷冷清清。報系資料照/ 記者潘欣中攝影
屏東墾丁近2年遊客大跌，大街冷冷清清。報系資料照/ 記者潘欣中攝影
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振興花蓮旅遊方案成效卓著，觀光局計畫今年六月推出配套及優惠措施鼓勵民眾至台南、高雄、屏東與澎湖旅遊，但不一定會套用花蓮住宿補助五百元方案。

花蓮大地震重創當地觀光，觀光局日前祭出「三三五五」補助方案政策，平日兩人或假日三人以上在花蓮住宿兩晚，補助五百元，已經有超過一萬人申請。交通部長賀陳旦昨天在媒體餐敘中表示，將和旅宿業者合作，補助國人到南部旅遊。會參考東部補助的作法，但金額及時間長短未定，預計五月下旬公布方案。

賀陳旦表示，促進國民旅遊有助地方繁榮建設，因為花蓮旅遊振興方案對當地很有幫助，交通部也思考「不是只在不幸事件發生以後」或侷限於東部地區，接下來將針對有熱帶風情的南部推出補助方案，客委會也會針對浪漫台三線行銷中部美麗山景。是否同樣補助住宿五百元？賀陳旦表示，業者提供作法、交通部提供誘因。

觀光局內部認為花蓮的「三三五五」補助方案為拯救燃眉之急，提振南台灣旅遊是中長期政策，傾向鼓勵業者推出優惠，可能不會完全比照補助。觀光局長周永暉表示，促進南台灣國民旅遊的基本精神與花蓮一樣，不會分團客、散客，應該是跟旅行社及旅宿業以「套票」精神推優惠，至於實施細節涉及費用預算，還要再討論。目前考慮分流優惠措施，六月啟動熱身、暑假舉行首屆仲夏節，九月淡季推其他優惠。

觀光局官員說，墾丁受到負面新聞影響，讓國人認為吃、住都有問題，來客數下滑，高雄的景點也需要新話題，澎湖夏季依然熱門，但希望推全年度都熱鬧的海灣旅遊。不可能全由政府投入預算，要結合業者力量端出相對的牛肉，把旅客帶進來。

賀陳旦澎湖墾丁觀光
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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