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「雄愛讀冊」繪本書盒 高市零歲寶寶統統都有

2018-04-02 21:34聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市文化局2日發表自力出版的「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合高雄在地文化意象及5種台灣族群歌謠和光碟，要送給0歲寶寶當閱讀禮物，也讓父母認識及早閱讀、親子共讀的觀念。

文化局表示，「雄愛讀冊」繪本書盒包括兩本繪本及一本閱讀指導手冊，兒童節起將結合產檢醫療院所，全面發放給107年新生兒，更有種子教師在育兒資源中心舉辦導讀，讓寶寶對一日生活習慣與家鄉景色，產生更多共鳴與連結。

文化局副局長林尚瑛說，「雄愛讀冊：從0開始閱讀高雄」由市府醫療、兒福、文化系統通力合作，邀在地圖書出版社「愛智圖書」共同編輯、出版，由兒童文學作家幸佳慧擔任編審、撰寫閱讀指導手冊，剖析嬰幼兒早期閱讀益處。

圖書館館長潘政儀表示，此套書盒將駁二藝術特區、大東文化藝術中心與高雄市圖書館等許多在地意象融入，更有國、台、客家、越南與布農族語等14首多語言兒歌光碟，讓0到2歲寶寶能讀能聽，擁有更開放、多元的文化閱讀視角。

潘政儀說，高雄市107年出生的新生兒，以及懷孕36周以上、居住高雄的孕婦，可憑兒童手冊或嬤嬤手冊在產檢醫療院所領取書盒，6月起全市育兒資源中心將開辦系列導讀課程，父母可帶著寶寶一起閱讀繪本，體會書香世界。

高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要...
高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要送給高雄0歲寶寶當閱讀禮物，將透過醫療院所全面發放給107年出生的新生兒。記者蔡容喬／攝影
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高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要...
高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要送給高雄0歲寶寶當閱讀禮物，將透過醫療院所全面發放給107年出生的新生兒。記者蔡容喬／攝影
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高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要...
高市文化局自力出版「雄愛讀冊」繪本書盒，內容結合在地文化意象，還有各族群歌謠，要送給高雄0歲寶寶當閱讀禮物，將透過醫療院所全面發放給107年出生的新生兒。記者蔡容喬／攝影
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文化局圖書館新生兒
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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