南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



交通部提出南部地區觀光補助方案。圖為墾丁大街。 聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影 分享 facebook 繼花蓮強震之後交通部推出救花蓮觀光補助方案，今天再度提出也要補助南部地區，預計暑假前上路，對遭受負評沉寂一段時間的墾丁地區，具代表性的觀光旅宿業者對此大聲贊同，也紛紛表達「非常期待」。

花蓮強震之後，交通部推出住宿補貼優惠方案救花蓮觀光，6月底前推出每人最高可享500元住宿補助，交通部部長賀陳旦今天又宣布，下一波將針對台南、高雄、屏東、澎湖等縣市推出住宿優惠補貼，方案預計暑假前上路。

對此，墾丁福華飯店總經理張積光今天表示，「完全舉雙手雙腳贊成，這是一件好事」，不過張積光也語重心長的說，自己早在去年10月就提出呼籲政府補助1000元，但都沒有下落，直到現在終於有比照花蓮的500元住宿補助了。

張積光強調若依自己的立場，「政府拿1000元出來補助國旅，業者也要拿出500元來呼應」，例如有了一筆政府給的住宿補貼，業者也要端出一筆補貼，讓消費者可做抵用，提高國人留在國內旅遊意願跟數量，共創雙贏。

恆春民宿協會理事長林榮欽表示，「實在太期待了」，今天消息傳出去後業者反映大多數都持正面看待，而且墾丁負面觀感已經持續那麼久，真的很需要受到一股力量還帶動，提振士氣，刺激觀光。