看上墾丁熱帶海岸風情 網路劇「浪花男神」前來取景

2018-04-02 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東恆春半島墾丁因為擁有得天獨厚的美麗的海岸線，吸引國內外無論電影、電視、網路劇前來取景，這次網路劇「浪花男神」也看上這裡前來拍攝，屏縣府今天表示該劇預計本月初殺青，八月就會在網路影視平台愛奇藝播出。

屏東縣政府觀光傳播處表示，繼「海角七號」、「我在墾丁天氣晴」在屏東拍攝留下亮眼成績之後，愛奇藝網路劇「浪花男神」也到屏東墾丁取景，主打青春愛情及神秘傳說，由新版「惡作劇之吻」女主角吳心緹與男演員陳威翰主演。

觀光傳播處表示，「浪花男神」不僅取景墾丁地區，還包括屏東科技大學、恆春老街、恆春古城、枋寮東海車站等屏東各知名景點，忠實呈現國境南端之美，一再將美景透過戲劇傳播，帶動國際觀光。

縣府表示，「浪花男神」述說女主角為查證鮫人（神話傳說中的人魚）存在而誤打誤撞加入海灘救難隊的故事，場景因為劇情需要，大範圍選在恆春墾丁取景，代表屏東四季如春的特有氣候最適合富具海洋元素的戲劇拍攝。

劇組指出，知名主持人兼演員的董至成更挑大梁出演單親爸爸，在劇中與飾演女兒的吳心緹父女互動成為亮點，此外也請到包括邰正宵、孫鵬、況明潔等實力派藝人參與演出。