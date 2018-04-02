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看上墾丁熱帶海岸風情 網路劇「浪花男神」前來取景

2018-04-02 17:41聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東恆春半島墾丁因為擁有得天獨厚的美麗的海岸線，吸引國內外無論電影、電視、網路劇前來取景，這次網路劇「浪花男神」也看上這裡前來拍攝，屏縣府今天表示該劇預計本月初殺青，八月就會在網路影視平台愛奇藝播出。

屏東縣政府觀光傳播處表示，繼「海角七號」、「我在墾丁天氣晴」在屏東拍攝留下亮眼成績之後，愛奇藝網路劇「浪花男神」也到屏東墾丁取景，主打青春愛情及神秘傳說，由新版「惡作劇之吻」女主角吳心緹與男演員陳威翰主演。

觀光傳播處表示，「浪花男神」不僅取景墾丁地區，還包括屏東科技大學、恆春老街、恆春古城、枋寮東海車站等屏東各知名景點，忠實呈現國境南端之美，一再將美景透過戲劇傳播，帶動國際觀光。

縣府表示，「浪花男神」述說女主角為查證鮫人（神話傳說中的人魚）存在而誤打誤撞加入海灘救難隊的故事，場景因為劇情需要，大範圍選在恆春墾丁取景，代表屏東四季如春的特有氣候最適合富具海洋元素的戲劇拍攝。

劇組指出，知名主持人兼演員的董至成更挑大梁出演單親爸爸，在劇中與飾演女兒的吳心緹父女互動成為亮點，此外也請到包括邰正宵、孫鵬、況明潔等實力派藝人參與演出。

觀傳處說，屏東縣政府成立協拍單位以來，接獲協拍案件不下數百部，從好萊塢電影「少年Pi的奇幻漂流」到國片「海角七號」，接觸的國家更擴及歐美、東南亞等世界各地，不斷的將屏東之美透過影像散播在世界每一個角落。

網路劇「浪花男神」看上墾丁美景，劇組團隊前來進行拍攝取景，預計本月初殺青。圖／屏...
網路劇「浪花男神」看上墾丁美景，劇組團隊前來進行拍攝取景，預計本月初殺青。圖／屏東縣政府提供
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「浪花男神」由吳心緹與陳威翰主演。圖／屏東縣政府提供
「浪花男神」由吳心緹與陳威翰主演。圖／屏東縣政府提供
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墾丁電影
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