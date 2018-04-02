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第3屆金門文化獎 張奇才等5人獲獎

2018-04-02 14:51中央社 金門縣2日電

第3屆「金門文化獎」得獎名單今天公布，有糊紙達人翁文標、土木匠師李清海、木雕師李換生、書法家張奇才和傀儡戲老師傅蔡甲庚。文化局將在5月4日請縣長陳福海公開表揚。

文化局今天發布新聞稿表示，金門文化獎以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

文化局長呂坤和表示，金門有1700多年的歷史，不僅古蹟多、傳統建築多，更有深遠的文化精髓，需要大家重視，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。

第3屆金門文化獎有自薦或他薦11位參與遴選，文化局聘請高雄師範大學校長吳連賞、前科技部政次陳德新、旅台金門同鄉會總會長李台山，以及鄉賢蔡是民、金門縣美術學會理事長吳鼎仁、上屆文化獎得主陳長慶等人組成甄選小組，最後遴選出5人。

翁文標現年89歲，頂堡人，隨父學習糊紙技藝，從事糊紙30多年，作品栩栩如生，活靈活現。曾獲金門縣花燈比賽總冠軍。

81歲來自沙美的張奇才，是金門書法學會創會理事長、中國書法學會顧問；致力從事兩岸文化交流，策辦並應邀展覽交流300多次，推廣書法入家庭，曾獲列文建會「資深文化人」。

李清海，77歲，古寧頭人。他從20歲起從事傳統土木建築，幾10年來從事金門古蹟維修工程，對傳統技術的傳承貢獻良多，並列於台閩地區傳統工匠名冊。曾參與山后民俗文化村、瓊林蔡氏祠堂、朱子祠、燕然書院等興建或修復工程。

85歲的蔡甲庚，是金寧鄉安美村西堡人蔡甲庚。他早年學習傀儡戲，從事廟會科儀與傀儡戲演出活動將近70年，創新傀儡戲劇目「風獅爺傳奇」，深耕校園薪傳。他的兒子蔡遠進傳承衣缽，將傳統傀儡戲發揚光大。

李換生，82歲，古寧頭北山村人。18歲開始向溫州師傅林春司拜師學藝習雕刻，執業超過半世紀。早期製作眠床、鏡台、神輦、佛龕及匾額為主，晚期則以宮廟、宗祠修復木雕為主。

文化局表示，將在5月4日請縣長陳福海公開表揚這5位文化人的成就，以及他們對金門的貢獻。

金門文化局古蹟

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