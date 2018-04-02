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占用市地 高市拂曉拆拉瓦克部落

2018-04-02 11:33中央社 高雄2日電

高雄市政府今天一早動員數百名警力和工務局人員執行拆除占用達40年的拉瓦克部落違建。抵觸戶拉布條抗議，還有人爬上屋頂抵抗；高市府則回應，相關拆遷補償程序均已完備。

中華五路區臨好市多賣場附近是高雄市精華區，附近有約20戶低矮鐵皮屋，住戶稱為「拉瓦克部落」。今晨的拆除行動，住民拉起「陳菊漠視人民居住權利」布條，控訴市府漠視人權。

排灣族住民伊蜜阿卡看著門口散落的家具物品，控訴政府漠視他們的居住權，她說，房子是向長輩族人價購，一家3代在此居住逾25年，他們不願被安置，希望可以繼續住在這，守護部落和祖靈。

「8歲起就落籍在此，居住超過50年對這個老房子有很深厚的情感」不想搬離這裡，住戶蔣瑪利不滿市府沒有通知要拆屋就動員大批警力和機具，讓一家人很驚慌。

爬上屋頂誓死抵抗的陳天球被強勢警力排除，他控訴市府沒有安置就要拆除他的房子，今天晚上就要當街友。國民黨高雄市議員陳麗娜和唐惠美到現場聲援住民，批評市長陳菊悖離民意、違背先安置再拆屋的承諾。

市府今天鎖定拆除抵觸戶，包括原住民5戶、漢人6戶，市府前年起已協調並完成部分安置，但住民仍拒搬，今天凌晨動員拆除，出動機具怪手及約200名警力。

市府發布新聞稿指出，拉瓦克部落占用市地約40年，今天鎖定拆除戶是11戶中，其中5戶原住民住戶已妥善安置，其餘6戶平地戶也依規定協調，市府會比照公共工程拆遷補償提供補償費。

新建工程處長黃榮慶告訴中央社記者，105年9月就協議平地戶，要求6個月內搬遷，但是住民未依約遷出，市府還遭監察院調查並限期改善。另外，工務局也表示，優先拆除的11戶中，5戶原住民住戶皆已妥善安置；其餘6戶漢人住戶中有人租給他人經營抓娃娃機、麵攤等營利行為。

市府原住民事務委員會表示，已安置族人於五甲台電宿舍租賃期至少10年，每戶每月租金3500元，前3年租金由市府全數補貼，後續則視家庭經濟能力調整補貼額度。

依原民會資料，拉瓦克部落位於前鎮區獅甲段10、10-5、10-6、10-7地號（面積1596、76、641、704平方公尺），中華五路東側及台塑南亞廠圍牆西側；土地權屬在民國38年總登記即為市有地。高雄市政府在86年4月經查報為違建，其中有15戶為原住民，並限期拆除。

原民會在88年為協助照顧拉瓦克部落住戶生活適應，購置小港區山明國宅那麓灣社區14戶，提供原住民拆遷戶13戶低價租住，並發放拆遷補助金每戶6萬元。

8年安置期滿，部分居民又遷回繼續使用。104年及105年間部落發生二次火災，共燒毀14棟房屋，基於公共安全及保障住戶生命財產安全，原民會與部落住民歷經多次溝通，達成集體安置共識，同意搬遷安置到鳳山區五甲台電宿舍。

族人入住後，每戶每月租金3500元，並將補貼房屋租金(第一年租金由市府全額補貼，第二年視家庭經濟能力調整補貼額度)，以及提供生活扶助、就業服務、文化族語傳承、購屋貸款、兒童課輔等服務，協助生活安定。另為照顧長者，有3戶預定安置那麓灣社區國宅，規劃結合小港醫院設置在社區的老人日間關懷中心，免費提供日間照顧，讓長者有健全的照護。

原住民違建

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