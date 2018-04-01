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添加蜂蜜的棗乾別處吃不到 阿蓮農會善用在地特產

2018-04-01 19:51聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄大社、燕巢與阿蓮等地盛產蜜棗，阿蓮區位處大崗山下，農會結合蜂蜜、蜜棗兩大特產，蜂蜜加入棗子製成蜜棗乾，既調節棗子盛產壓力，還不浪費賣相不佳的NG棗子。阿蓮農會表示，蜜棗乾受市場歡迎，農會團隊今年內準備擴充設備增加產能。

阿蓮東隔大崗山與田寮為界，盛產稻米、蕃石榴、印度棗、龍眼與芒果等農產品，農會早年設置加工廠，後來由農委會農糧署輔導轉型蜜棗加工廠。農糧署指出，台灣蜜棗是1944 年從印度引進培育，高雄與屏東是兩大產區，阿蓮農會出產的蜜棗乾採用新鮮蜜棗加工，品質受好評。

每年蜜棗產季，農會加工廠同步開爐作業。蜜棗加工廠廠長楊清文解釋，蜜棗加工流程包含分級、洗滌、入料、去蒂、劃切、殺菁、糖化、靜置、晾乾與烘乾程序，一粒綠色新鮮棗子變身黑色棗乾，約需4天時間，每個步驟都馬虎不得，否則會影響口感。

「我們的棗乾很重本，加入蜂蜜添加風味」農會總幹事張啟風說，阿蓮出產蜜棗與蜂蜜，兩者「合作」相得益彰，農會製作棗乾可化解盛產壓力。此外，產品取得清真認證，可以賣到中東國家。

農會人員說，阿蓮農會自創品牌「阿蓮庄」，蜂蜜與棗乾都採用這個品牌銷售，分成去核與帶核兩種包裝，目前棗乾銷售以網路通路為主，棗乾產量依實際收購量為準，消費者上網訂購非常便利。

蜜棗乾成品，去核與未去核的價錢不一樣。記者徐白櫻／攝影
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烘乾後的棗乾在靜置之後才能包裝。記者徐白櫻／攝影
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加工廠工人操作去核機，快速去除果核。記者徐白櫻／攝影
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糖化過程最耗時，約須蒸煮4至6小時。記者徐白櫻／攝影
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