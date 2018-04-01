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低碳遊金門 古寧頭電瓶車推優惠票

2018-04-01 08:42中央社 金門縣1日電

金門縣政府宣布，今天起到12月31日，古寧頭電瓶車遊程推出票券促銷活動，縣籍民眾購票優惠價每張新台幣50元，團體購票一次購買全票20張以上者，每張150元。

縣府觀光處發布新聞表示，為了推廣低碳旅遊，金門縣政府從101年6月起推出古寧頭電瓶車遊程，受到廣大遊客歡迎，已成為金門觀光的一大特色。

古寧頭電瓶車遊程串連起古寧頭戰史館、北山播音牆、北山海堤（石蚵田）、北山洋樓、南山聚落、三眼井、雙鯉溼地自然中心、雙鯉湖、林厝砲陣地等景點，在約2小時的遊程時間裡，透過精心安排的解說導覽，讓遊客對金門的戰地文化、人文歷史及生態景觀都能有更深一層的認識與了解。

現行古寧頭電瓶車遊程票價定價為全票250元，優惠票150元（非縣籍的在學學生、65歲以上），縣民票則為100元。觀光處長陳美齡表示，為了加強推廣低碳旅遊，並鼓勵地區觀光旅遊業者共同協助行銷，吸引更多鄉親及遊客搭乘電瓶車慢遊，從今天起到年底推出票券優惠促銷活動。

金門縣籍民眾購票優惠價每張只要50元，非縣籍民眾一次購買全票20張以上，則可享優惠票價每張150元。

古寧頭電瓶車遊程每天有兩梯次，分別是上午8時30分和下午2時20分，採電話預約制。預約專線：082-321721，有餘位時開放現場候補，每車次可載客13人。觀光處歡迎民眾和遊客一同來感受古戰場風情，欣賞閩南歷史建築以及民國38年古寧頭戰役留下的歷史痕跡。

金門票價古寧頭戰役

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