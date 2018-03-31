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高雄港棧貳庫獨占海景第一排 黃昏港邊景觀水啦！

2018-03-31 23:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

黃昏時目前高雄港「棧貳庫」的海空景觀。圖／高雄港區土地開發公司提供
黃昏時目前高雄港「棧貳庫」的海空景觀。圖／高雄港區土地開發公司提供
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曾經看起來很破舊的高雄港漁人碼頭「棧2庫」，因面對高雄港，被台灣港務公司人員稱為「海景第一排」，但難吸引遊客。經高雄市政府和台灣港務公司合力改造，如今化身為1700坪「棧貳庫」，吸引30家文創和餐飲進駐。不過，台灣港務公司董事長吳宏謀看到「棧貳庫」西曬嚴重和未來颱風大浪可能對建物的影響，正設法因應。

「棧貳庫」位於高雄市鼓山區七賢路底高雄港2號碼頭，即漁人碼頭，前身為日本人1914年在新濱町岸壁興建的磚牆瓦頂小型倉庫，當時是用來儲存和運送砂糖；二次世界大戰期間被美軍轟炸，1962年國民政府以鋼筋混凝土柱結合力霸鋼筋重建完工，做為蔗糖與香蕉出口專用倉庫；2003年高市府公告為歷史建築，一度是港務公司辦公室；高雄市政府與台灣港務公司合組的高雄港區土地開發公司去年成立後提議修復再利用，港務公司和高市府一致支持，經1年的計畫審查、設計施工與招商進駐，3月31日開幕，翻身為文創、展覽、餐飲複合經營型態的港濱場域。

高雄市長陳菊、吳宏謀及市府多個局處首長、土開公司董事長郭添貴、總經理沈妙姿參加開幕儀式，陳菊也逐一參觀場域內的各特色店家。

吳宏謀說，「棧貳庫」修建時，尊重歷史，保留老牆、老窗，倉庫外新建桁架結構意象，用以標示昔日消逝的倉庫身影。

「棧貳庫」南面就是高雄港，透過透明玻璃落地窗，可欣賞高港風光，尤其是黃昏時的夕陽，很受民眾稱道。但是，倉庫外的植樹不多，西曬嚴重，以前遇強颱時，大浪曾打到棧貳庫目前南面的玻璃落地窗前。因此，吳宏謀表示會進一步檢視整體環境並儘快因應。

陳菊表示，漁人碼頭閒置多年，市府一直苦思適當連結港區和倉庫，由於吳宏謀和郭添貴均來自高雄市政府，深知高雄人所愛，因此市政府和港務公司合作改造廢棄倉庫，讓港灣加速轉型開發。

「棧貳庫」在香蕉碼頭旁，鄰近捷運西子灣站和輕軌駁二蓬萊站。

目前高雄港「棧貳庫」臨港空間。記者楊濡嘉／攝影
目前高雄港「棧貳庫」臨港空間。記者楊濡嘉／攝影
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目前高雄港「棧貳庫」入口處的意象建物。記者楊濡嘉／攝影
目前高雄港「棧貳庫」入口處的意象建物。記者楊濡嘉／攝影
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整建前高雄港漁人碼頭「棧2庫」建物老舊。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
整建前高雄港漁人碼頭「棧2庫」建物老舊。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
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整建中的高雄港漁人碼頭「棧2庫」和臨港堤岸。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
整建中的高雄港漁人碼頭「棧2庫」和臨港堤岸。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
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整建後、目前的高雄港「棧貳庫」空拍圖。圖／高雄港區土地開發公司提供
整建後、目前的高雄港「棧貳庫」空拍圖。圖／高雄港區土地開發公司提供
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高雄港「棧貳庫」整建後，歷史倉庫活力再現，成為文創、餐飲聚集的場域，有30家店家...
高雄港「棧貳庫」整建後，歷史倉庫活力再現，成為文創、餐飲聚集的場域，有30家店家進駐。記者劉學聖／攝影
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整建中的高雄港漁人碼頭「棧2庫」外觀。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
整建中的高雄港漁人碼頭「棧2庫」外觀。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
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整建前高雄港漁人碼頭「棧2庫」外觀。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
整建前高雄港漁人碼頭「棧2庫」外觀。聯合報資料照／楊濡嘉攝影
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漁人碼頭陳菊文創

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