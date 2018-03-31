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環團抗議 高市環局：空污管制有成效

2018-03-31 20:19中央社 高雄31日電

南部反空污大聯盟今天至高雄市政府抗議空污嚴重。環保局長蔡孟裕就環團關心的「空污總量管制」、「管制生煤」、「移動源抵換」等議題回應，說明市府空污管制成效。

抗議群眾拉起布條抗議，質疑「以移動源污染減量，提供給高污染工廠」，要求廢止高屏空汙總量管制，比照台中市訂生煤管制條例，嚴格管制工廠、發電廠生煤用量。

蔡孟裕隨後在市府召開記者會回應。包括高屏空污總量管制是依據空氣污染防制法的規定，針對工廠污染排放總量設限的強制措施，已嚴格限制高雄市的工廠擴張速度。第一期總量管制原先預期實質削減732公噸，截至2月底，廠商實質減量已達2953公噸，達原先預估的4倍。估計到今年6月底，還會再減量2612公噸。

對於「移動源抵換」，環保局說明，抵換是總量管制下的配套措施，立法目的是要在工廠污染總量管制之外，還要能同時減少移動源的排放量，移動源排放高度與民眾呼吸高度相近，比固定源影響民眾健康更直接，而且抵換比率只會剩下3成。例如工廠若想取得30公噸的抵換量，則淘汰老車需至少拿到100公噸的減量，抵換後直接減少70%污染量。

這個機制的設計，是鼓勵工廠一起投入資源協助淘汰老舊高污染車輛，達到固定源、移動源「總量」減少的目的，這也符合總量管制的精神。換言之，污染排放量絕對是越抵越少，可促使整體的污染排放量(固定、移動)降低，加速改善高雄市的空氣品質

另外，環保局補助車輛汰舊所減少的污染量，並不會提供發電廠、石化廠或鋼鐵廠，會配合高雄市的整體發展策略，優先用於低耗能或高價值的產業，以促進高雄市的經濟發展。

至於環團「管制生煤」的訴求，蔡孟裕回應，高雄市透過許可審查作管制手段，例如興達電廠已被要求秋冬減煤二成。自106年12月至今年1月，與前一年度相比，實際已減少19萬9520噸燃煤量。

去年通過的燃燒設備加嚴標準，將燃煤、燃油的污染排放標準，都拉到與燃氣相同，且除了鍋爐，還納入裂解爐、加熱爐等各式燃燒設備。截至今年2月，已有17家、36座燃燒設備已改成燃氣；還有19家、49座燃燒設備將改為燃氣，每年可減少硫氧化物1047公噸、氮氧化物294公噸。

環保局新聞稿也指出，相對於雲林縣104年提出的生煤自治條例全面禁止生煤，遭環保署認定剝奪人民請求核發許可權利而函告無效；另相較於台中市訂定沒有罰則的生煤管制條例，高雄市採取末端管制策略，依空污法的授權，對於使用生煤或其他液體燃料的工廠，訂定各項加嚴標準。未符合標準的工廠，可依空污法處10萬元以上、100萬元以下的罰款，能更立即、直接管制生煤，達到限煤甚至減煤的目標。

空污空氣品質520

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