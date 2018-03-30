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等嘸陸客 高雄這家飯店只好變身

2018-03-30 22:58聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

陸客不來，高雄市有不少飯店等嘸人，最近有家飯店不得不「棄守」，要變身改做長照機構。

高雄市市議員曾俊傑今天質詢時，要求市府社會局善用公家閒置或是民間歇業飯店空間來解決老人居住問題，建議社會局要主動輔導，協助相關業者，共創市府 、老人、業者「三贏」，也是功德一件。

曾俊傑說，到2017年年底，高雄市65歲以上的老人數目約39萬5千人，占高雄市總人口數的14.22％，已經超過聯合國世界衛生組織「高齡社會」標準。衛生福利部統計資料顯示，台灣列冊需關懷的獨居老人比率，光是2000年到2015年人數約成長20％，也持續攀高中，顯示高齡人口獨居問題嚴重。

曾議員說，高雄市的老人公寓（安養中心）只有燕巢區「仁愛之家」與鳳山區「崧鶴樓」兩處公立機構，截至去年底的統計，兩處收容數目只有347人，很明顯供不應求。

曾俊傑說，因為陸客減少，高雄市有不少飯店歇業中，建議這些空間可以轉成老人公寓住宿使用，例如九如路的金園飯店據傳就將出租轉型為長照中心，他認為如果市府可以介入，將閒置的飯店空間轉型為公立的老人公寓，一來空間不用閒置，二來業者還有收入，可以說是市府、老人、業者「三贏」。

還有，高雄市市府閒置的空間不少，中正路的原高雄市議會等，這些空間也都可以轉型當作公立老人公寓使用。

社會局長姚雨靜坦承，老人居住照護確實數量不足，社會局樂見有飯店業者以純商業思考進入經營這個區塊，但如果要進入公家體制內，就要配合包括收費有一定標準等規範，對於有意願的，社會局都會給予協助與輔導。

高雄市位九如路上的金園飯店等不到陸客來，決定轉型當長照機構。記者謝梅芬／攝影
高雄市位九如路上的金園飯店等不到陸客來，決定轉型當長照機構。記者謝梅芬／攝影
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高雄市位九如路上的金園飯店等不到陸客來，決定轉型當長照機構。記者謝梅芬／攝影
高雄市位九如路上的金園飯店等不到陸客來，決定轉型當長照機構。記者謝梅芬／攝影
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獨居老人陸客長照

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