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涉貪鄉長的農場熄燈 租金獲利比讓人咋舌

春遊恆春半島後花園 野牡丹花季幽雅浪漫

2018-03-30 19:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣牡丹鄉有「恆春半島後花園」和「野牡丹故鄉」美名，每年4、5月進入野牡丹花季，粉紫色的野牡丹花在山坡綠野中迎風搖曳，展現浪漫優雅素美的迷人丰姿，前往賞景正是時候，鄉公所也規畫體驗部落傳統農事、人文風情、生態環境等不同主題的一日旅程，帶民眾悠遊美麗的野牡丹花海。

「春天是造訪牡丹鄉的最好季節 ！」鄉長陳英銘說，每當春天來臨，粉紫色的野牡丹花將整個牡丹鄉部落渲染成艷麗飽滿的顏色，除了豐富的自然生態美景，在地還有悲壯的歷史故事─牡丹社事件和四林格事件，兩地都保留族人奮勇抗日保護家園的歷史遺跡；在滿山遍野盛開野牡丹花海自然美景外，今年特別規畫不同主題的「部落花季小旅行」遊程。

「每個主題都給人滿滿的感動！」鄉公所農觀課長蔡重仁說，鄉公所長期與部落建立夥伴關係、透過發展生態旅遊的輔導培力，落實環境教育兼顧在地產業，4至6月推出「高士農事好好玩」、「四林格山健行趣」、「牡丹社事件探索之旅」3個主題活動，透過互動讓民眾更貼近在地生活步調，獲得滿滿感動。

他說，在地導覽解說員帶民眾漫步在野牡丹花海，在高士村的白色鳥居眺望八瑤灣，在四林格山欣賞三面環海的無敵美景，踏訪先民英勇抗日的歷史遺跡，以原民觀點解析歷史事件，有別於教科書上的觀點，同時品嚐部落野炊美食，感受部落的生活智慧，是兼具知性和感性的自然人文之旅，可上鄉公所網站報名。

高士村有條銜接新、舊部落長3公里的山路古道，族人早年扛著沉重的稻穀往上走，對體力是很大負荷，因是舊部落的「糧食命脈」，也被稱為「高士穀道」，為讓現代族人體驗祖先如何辛苦收穫，鄉公所也將在古道辦「扛穀大賽」，別具人文歷史價值和意義。

屏東縣牡丹鄉春天進入野牡丹花季，粉紫色的野牡丹花在山坡綠野中迎風搖曳，展現優雅素...
屏東縣牡丹鄉春天進入野牡丹花季，粉紫色的野牡丹花在山坡綠野中迎風搖曳，展現優雅素美的迷人丰姿。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣牡丹鄉春天進入野牡丹花季，粉紫色的野牡丹花在山坡綠野中迎風搖曳，展現優雅素...
屏東縣牡丹鄉春天進入野牡丹花季，粉紫色的野牡丹花在山坡綠野中迎風搖曳，展現優雅素美的迷人丰姿。記者潘欣中／翻攝
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抗日觀課自然生態

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