注意！這時段別來這裡 高雄清明連續假期易塞車路段

2018-03-30 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



因應4月4日到4月8日清明連續假期，高雄市交通局今天公布高雄市歷年資料預估5天連續假期主要道路與景區交通狀況。東西向幹道最壅塞方向時段，預測集中在4月4日及4月5日上午10點到12點時往高速公路方向。部分景點如旗美、旗津、壽山地區因掃墓關係，車潮會提前至上午10點出現。

高雄市交通局說，高速公路周邊聯外幹道，像大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向，4月4日、4月5日10到12點易出現壅塞情形。

4月6日後以9到12點較易出現車多，三多路在夜間8點到10點易有車多。往市區方向自4月4日到4月7日11點到下午1點車多、晚上6點到10點也易出現壅塞，4月8日收假日幹道雙向全天車多。

交通局說，墓區部分，預計燕巢深水山公墓車多時段為每天9點到下午1點，拷潭公墓預計上午9到12點、下午2點到5點車多。

景點地區部分，往旗山美濃因有部分墓區，前往車流從早上8點起會逐漸車多，預計下午2點到晚上7點有返家車潮，較易發生壅塞，往佛光山景點在早上10點起有車潮湧現，下午2點到6點有一波返家車潮。

西子灣、駁二特區在中午用餐前11點開始湧現車流，預計12點到下午6點車多，旗津、壽山也因有部分墓區，車多情形預計會提早到早上10點，下午仍有觀光車潮，預計下午2點到晚上8點車多。

今年新景點崗山之眼在清明連假期間預計將湧入參觀人潮，交通局說，目前上山管制一般車輛通行，周邊停車位也有限，建議民眾可在捷運南岡山站等接駁點，搭乘接駁車及共乘計程車上山前往觀景。