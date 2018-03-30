外交官變校長 陳建民將帶領金大走向國際

2018-03-30 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



備受矚目的國立金門大學校長遴選結果在今日傍晚出爐，由選前呼聲最高的金大副校長陳建民脫穎而出，當選金門大學第3任校長，後續將由學校報請教育部聘任，陳建民榮膺校長的消息一傳出，網路上一片叫好，好人緣的他也立刻接到來自四面八方的道賀電話與訊息，他直說，感謝大家的支持跟疼惜，未來將會更努力，讓金大走向國際化。

金門大學今日進行3位校長候選人向遴選委員進行辦校理念說明與現場詢答，由陳建民、金門大學理工學院院長馮玄明、曾任金大健康及護理學院院長的盧冠霖3人陸續出席報告，下午5時最終投票結果出爐，由陳建民獲遴選委員過半數同意，以最高票脫穎而出，當選新校長，後續將由學校報請教育部聘任，出任國立金門大學第3任校長。

即將出任金大第3任校長的陳建民，原籍金門，現年54歲，目前為金門大學特聘教授兼任行政副校長，金門高中畢業後就讀中央警察大學外國事務學系及警政研究所，之後於文化大學中山學術研究所取得博士學位。