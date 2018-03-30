親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

狄鶯孫鵬赴美救子 媒體苦守機場全撲空

「婚禮蟑螂」亂入瘋狂包菜 她終於被抓了

外交官變校長 陳建民將帶領金大走向國際

2018-03-30 18:16聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

備受矚目的國立金門大學校長遴選結果在今日傍晚出爐，由選前呼聲最高的金大副校長陳建民脫穎而出，當選金門大學第3任校長，後續將由學校報請教育部聘任，陳建民榮膺校長的消息一傳出，網路上一片叫好，好人緣的他也立刻接到來自四面八方的道賀電話與訊息，他直說，感謝大家的支持跟疼惜，未來將會更努力，讓金大走向國際化。

金門大學今日進行3位校長候選人向遴選委員進行辦校理念說明與現場詢答，由陳建民、金門大學理工學院院長馮玄明、曾任金大健康及護理學院院長的盧冠霖3人陸續出席報告，下午5時最終投票結果出爐，由陳建民獲遴選委員過半數同意，以最高票脫穎而出，當選新校長，後續將由學校報請教育部聘任，出任國立金門大學第3任校長。

即將出任金大第3任校長的陳建民，原籍金門，現年54歲，目前為金門大學特聘教授兼任行政副校長，金門高中畢業後就讀中央警察大學外國事務學系及警政研究所，之後於文化大學中山學術研究所取得博士學位。

陳建民79年外交官特考及格、訓練所24期結業，曾於外交部北美司等行政機關歷練十餘年，並於金大創建時期回鄉服務，擔任大學教師後積極投入教學、研究、產學與行政服務，累積豐富經驗，著作等身，曾連續六年獲得行政院科技部特殊優秀人才獎勵，並於106年獲聘為金大特聘教授。陳建民先後歷練系主任、研究所所長、研發長、休閒管理學院院長、社會科學院院長、人文社會學院院長、學術副校長及行政副校長等重要職務，嫻熟高等教育的發展與趨勢。

曾是警官、外交官，「金門囝仔」陳建民靠誠懇打拼成為國立金門大學第3任校長。記者蔡...
曾是警官、外交官，「金門囝仔」陳建民靠誠懇打拼成為國立金門大學第3任校長。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門教育部文化大學

相關新聞

反馬頭山事廢掩埋場自救會陳情 訴求環評調查公開透明

2018-03-30 18:04

屏東大學女子橄欖球隊逆轉勝 抱回全國冠軍

2018-03-30 17:46

校園閒置空間利用 怡親護理之家鼓山日照中心老少共學

2018-03-30 17:25

金門大橋破除看衰！ 海上基樁澆製成功

2018-03-30 00:10

調降公告地價後 高市今年累進起點地價降40.7萬元

2018-03-29 23:59

年輕人愛電商 百貨公司力求轉型

2018-03-29 23:59

高醫聯手社區診所 落實雙向轉診

2018-03-29 23:55

屏縣推親子共讀 首度與醫院合作

2018-03-29 23:49

金門清明疏運 加開班機包船

2018-03-29 23:47

高市交通罰鍰 4月起可臨櫃行動支付

2018-03-29 23:47

臨海工業區122種空汙物 遭疑致癌風險高

2018-03-29 23:45

採收洋蔥不求人 恆春拚機械化

2018-03-29 23:25

總經理劉季剛當了近41年中鋼人 透露當年回高雄的原因

2018-03-29 20:52

為海陸助收洋蔥解套 農會拚採收自動化

2018-03-29 19:28

藝陣文化興盛！內門光興里人口不到千人 陣頭多達6個

2018-03-29 18:56

醫師的話一定要聽 屏縣結合醫師推親子共讀

2018-03-29 18:22

高雄臨海工業區健康風險評估公開 環團要求跨局處風險治理

2018-03-29 17:34

屏東在地年輕人 票選咖啡公主與勇士

2018-03-29 14:16

泰武咖啡玩行銷 每屆代言人攻不同族群

2018-03-29 14:14
看更多

熱門文章

桃園市兆笙會館無預警停業 旅展餐券恐成廢紙

2018-03-29 19:37

桃園北水局大草坪流蘇花海 皚皚如白雪

2018-03-29 21:14

柯文哲預言：未來30年台灣不可能有三級貧戶當上總統

2018-03-29 20:53

防波堤上設釣魚平台 台中港即日起開放民眾垂釣

2018-03-29 20:30

西濱快苗栗房裡至台中大安段 明天下午6時正式通車

2018-03-30 11:40

郭台銘球場好事多磨 捐款後7年才完工

2018-03-29 20:51

嘉市國民黨登記 這幾位現任議員缺席了

2018-03-29 19:13

總經理劉季剛當了近41年中鋼人 透露當年回高雄的原因

2018-03-29 20:52

影／幸運！宜蘭賞鯨船 目睹大翅鯨母子跳躍10分鐘

2018-03-29 20:15

年輕人愛電商 百貨公司力求轉型

2018-03-29 23:59

網紅呱吉選議員真相大白 改名「邱議員」

2018-03-30 00:19

同僚下午茶勸留失利？與會者：吳碧珠應篤定不選

2018-03-29 19:03

蒜頭產量增兩成 雲縣府：別放話打壓蒜價

2018-03-30 10:53

金門大橋破除看衰！ 海上基樁澆製成功

2018-03-30 00:10

打卡熱點南庄分駐所將拆除重建 廣植櫻花打造新亮點

2018-03-29 19:31

永和新人陳偉杰宣布退國民黨初選 仍舊3搶2

2018-03-29 23:52

影／彰化2毒香菜流入新北 驗出除草劑、殺蟲劑

2018-03-30 11:22

大落石砸遊覽車 阿里山公路78.8K今全天交管

2018-03-30 09:15

童樂！ 多處場館、表演 12歲以下免費

2018-03-30 00:18

淡海新市鎮入住潮 將設新小學

2018-03-29 23:56

台灣燈會風光落幕 傳張花冠更上層樓

2018-03-29 23:31

雲林這對師生苦練有成 雙雙奪冠還成了國手

2018-03-29 19:26

上萬人跟著三媽潦溪 彰化南瑤宮媽祖進香最原汁原味

2018-03-30 09:56

桃竹苗清明踏青 賞「四月雪」、遊柚花節

2018-03-29 23:01

賴神附身？南市議員質詢指男男戀是最易染愛滋管道

2018-03-30 14:02

為海陸助收洋蔥解套 農會拚採收自動化

2018-03-29 19:28

清明連假 新光戶外樂園、十鼓文創…邀親子同樂

2018-03-29 23:11

雪見看見聖稜線壯闊之美 遊客中心改版迎客

2018-03-29 18:58

白沙屯媽進香 4月1日起報名

2018-03-29 20:50

地主討地 包商倒閉 郭董球場花6年才蓋好

2018-03-30 00:27

鄭文燦選前喊4年2萬戶社會住宅 桃議員斥騙人

2018-03-30 14:02

白沙屯媽進香 4月1日報名

2018-03-29 23:13

嘉縣義勇特搜隊長要參選議員 為警消發聲

2018-03-29 21:12

救花蓮觀光 朱立倫今率600餘人首發團遊花蓮

2018-03-30 09:10

外交官變校長 陳建民將帶領金大走向國際

2018-03-30 18:16

新學校較優？竹市新學校關埔國小 家長搶名額

2018-03-29 19:35

影╱全台最大紙迷宮在宜蘭 兒童節免費玩

2018-03-30 10:52

家扶出身第一位法師 用佛心回故鄉捐愛

2018-03-30 09:27

期待「花旗搖曳滿竹崎」 他在家鄉遍植上千花旗木

2018-03-30 09:51

北市發布5年國際教育實施綱要 3年完成E化教室

2018-03-29 20:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top