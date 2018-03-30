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反馬頭山事廢掩埋場自救會陳情 訴求環評調查公開透明

2018-03-30 18:04聯合報 記者徐如宜╱即時報導

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會今天到高雄市府前陳情，控訴富駿公司鑽井作業不公開，黑箱調查的結果將不可信，要求環評調查應公開透明。高雄市環保局表示，馬頭山案市府依法審理釐清爭議，環評委員也會善盡職責嚴格把關。

富駿公司規劃在馬頭山附近設置乙級事業廢棄物處理場，開發計畫環境影響評估說明書已於今年3月2日第52次環境影響評估委員會中審查。環評大會中六點決議涵蓋生態調查、掩埋體穩定分析、地面水及地下水評估、放流水對排放水體的影響、 掩埋場封閉或停工的善後及財務擔保等。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會長高淑慧表示，環評大會要求富駿公司調查生態、地下水及邊坡穩定等，相關的岩心及開篩作業，都應受到公開監督，調查結果才有公信。此案現在已進入最後關鍵時刻，但富駿公司卻拒絕公民參與，禁止自救會成員拍照錄影。

高雄市環保局綜合計畫科長許錦春表示，環評大會中「針對地下水井開篩疑慮」，除請開發單位進一步說明，並經環評委員充分討論後作成決議「請富駿公司詳細評估說明開發基地內水體，包括地面水及地下水分佈、流向，並提供明確之科學佐證資料。」可見環評委員均已注意到地下水井是否開篩及環團所提出的所有爭議問題。環保局表示，開發單位對於決議事項應做詳細調查，必要時將會安排環評委員至開發場域現勘。

許錦春說，目前開發單位於所屬場域進行的挖井、監測、水保及相關各項調查工作，都應依法進行，但場域人員的出入管制，屬開發單位權責，市府無法強制或禁止。環保局強調， 所有環評程序及各界意見均依法審慎處理、可昭公信，絕無包庇的情事；也呼籲開發單位於進行資料補充調查期間應開誠佈公，所有調查資訊及程序應對外公開，接受公民監督，降低外界疑慮。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會到高雄市府前陳情，要求環評調查應公開透明。記者徐如...
反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會到高雄市府前陳情，要求環評調查應公開透明。記者徐如宜／攝影
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反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會到高雄市府前陳情，要求環評調查應公開透明。記者徐如...
反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會到高雄市府前陳情，要求環評調查應公開透明。記者徐如宜／攝影
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環評地下水自救會

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