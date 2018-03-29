女性有福了 周六到高雄免費聆賞動人樂章

2018-03-29 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市電器商業同業公會辦第18屆高雄國際Hi-End音響大展，今天起到4月1日在高雄國賓飯店登場，首度嘗試開放 3月31日開放女性免費參觀，宣布音響文化不僅限於高薪群，要向下紮根，同時開放高中職以上學生免費看展。

五星級飯店房間隔音佳，業者特地租82房間當展場，匯集200個國際旗艦品牌聯合展演，消費者可以逐一到各房間聆賞曼妙樂章 。

這次還與亞洲音樂領導品牌 KKBOX 跨界合作，購票進場的來賓就可在 KKBOX 上享有免費試聽體驗，結合 KKBOX 編輯們精心整理的豐富歌單與大數據所推出的個人化推薦，讓樂迷們發掘更多過去不曾發現的好音樂！

首度推出期間限定特別企劃「Ladies day For Free活動」，周六女性享免費入場，預料會吸引女性消費者陪同老公或家人入場參觀。