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女性有福了 周六到高雄免費聆賞動人樂章

2018-03-29 20:31聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市電器商業同業公會辦第18屆高雄國際Hi-End音響大展，今天起到4月1日在高雄國賓飯店登場，首度嘗試開放 3月31日開放女性免費參觀，宣布音響文化不僅限於高薪群，要向下紮根，同時開放高中職以上學生免費看展。

五星級飯店房間隔音佳，業者特地租82房間當展場，匯集200個國際旗艦品牌聯合展演，消費者可以逐一到各房間聆賞曼妙樂章 。

這次還與亞洲音樂領導品牌 KKBOX 跨界合作，購票進場的來賓就可在 KKBOX 上享有免費試聽體驗，結合 KKBOX 編輯們精心整理的豐富歌單與大數據所推出的個人化推薦，讓樂迷們發掘更多過去不曾發現的好音樂！

首度推出期間限定特別企劃「Ladies day For Free活動」，周六女性享免費入場，預料會吸引女性消費者陪同老公或家人入場參觀。

高雄市電器商業同業公會也推廣向下紮根計劃，只要是高中職以上學生，憑學生證登錄後即可享免費觀展，展覽期間會場也祭出好康活動，加入粉絲團就可抽「我們，維也納音樂會門票、成為LINE好友抽絕版珍藏紀念CD示範片，展覽每天下午1點至晚上9點，展覽假日期間（3月31日及4月1日）在高捷紅線美麗島2號出口備有免費接駁專車。

音響展租五星級飯店闢個別房間當展場。記者謝梅芬／攝影
音響展租五星級飯店闢個別房間當展場。記者謝梅芬／攝影
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第18屆高雄國際Hi-End音響大展，今天起到4月1日在高雄國賓飯店登場，首度嘗...
第18屆高雄國際Hi-End音響大展，今天起到4月1日在高雄國賓飯店登場，首度嘗試開放3月31日開放女性免費參觀。記者謝梅芬／攝影
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維也納音樂會高捷

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