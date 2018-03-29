高雄音響大展 國賓飯店展出四天

2018-03-29 19:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



由高市電器同業公會主辦的「第18屆高雄國際Hi-End音響大展」從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場，總共有82間展房，匯集200個國際旗艦品牌，價值不斐的高價音響聯合展演，主辦單位也結合KKBOX編輯們精心整理的豐富歌單與資料科學家運用大數據所推出的個人化推薦，讓樂迷們發掘更多過去不曾發現的好音樂，要讓喜愛音樂的民眾聽得過癮。