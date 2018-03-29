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高雄音響大展 國賓飯店展出四天

2018-03-29 19:16聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

由高市電器同業公會主辦的「第18屆高雄國際Hi-End音響大展」從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場，總共有82間展房，匯集200個國際旗艦品牌，價值不斐的高價音響聯合展演，主辦單位也結合KKBOX編輯們精心整理的豐富歌單與資料科學家運用大數據所推出的個人化推薦，讓樂迷們發掘更多過去不曾發現的好音樂，要讓喜愛音樂的民眾聽得過癮。

這項音響展也展出許多最新科技成果，例如有業者展出獨特的貝殼狀外形藍芽喇叭，外觀看起來是精美的工藝品，但卻以卓越的工程細節與精密的聲學設計，讓音樂呈現透明感與音色自然感。

第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者...
第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者劉學聖／攝影
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第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者...
第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者劉學聖／攝影
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業者展出獨特的貝殼狀外形藍芽喇叭，外觀看起來是精美的工藝品，但卻以卓越的工程細節...
業者展出獨特的貝殼狀外形藍芽喇叭，外觀看起來是精美的工藝品，但卻以卓越的工程細節與精密的聲學設計，讓音樂呈現透明感與音色自然感。記者劉學聖／攝影
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第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者...
第18屆高雄國際Hi-End音響大展從今天起到4月1日在高雄國賓大飯店登場。記者劉學聖／攝影
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