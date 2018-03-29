藝陣文化興盛！內門光興里人口不到千人 陣頭多達6個

2018-03-29 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄內門兩座紫竹寺輪流舉辦「羅漢門迎佛祖」活動，光興里人口不到千人，處在兩廟宇轄區交會處，共有石車龍陣、鴨母寮龍陣、大草埔跳鼓陣（A、B）、烏山坑牛犁陣、太平歌等6個文武陣頭，所以不管輪到哪間廟宇主辦，每年都要參加廟會遶境，居民每逢農曆2月忙碌不已。

內門宋江陣是全台12大節慶之一，不少居民信仰「觀音佛祖」，內門紫竹寺設在觀亭地區，後來內埔地區又成立南海紫竹寺，兩座紫竹寺分立，各自舉辦廟會；因應廟會遶境盛事，內門全區文武陣頭超過40幾個，羅漢門迎佛祖被文化部列入「國家級重要民俗活動」。

兩座紫竹寺輪流舉辦，「熱鬧3年、休息 3年」，不過光興里恰巧位處觀亭與內埔交界處，兩座紫竹寺的活動都要參加，里長林忠順兼任兩座紫竹寺管委會委員，且擔任石車龍陣館長，每年都要跟隨陣頭遶境。

林忠順說，光興里人口766人，文武陣頭都有，共有兩隊龍陣、兩隊跳鼓陣、牛犁陣與太平歌等6個陣頭，古人說，龍陣是拜觀音的第一個陣頭，第二陣則要安排牛犁陣，這樣才會風調雨順。