新住民解說員成軍 行銷屏東也將行銷台灣燈會

2018-03-29 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



配合新南向，屏東縣政府首創新住民觀光導覽解說員培訓課程，25位新住民歷經75小時訓練，今天終於成軍，副縣長吳麗雪表示，未來除了可配合東南亞旅行團加入解說行列外，縣府也希望他們能成為明年台灣燈會的解說生力軍，「屏東的美好，應該讓更多人知道」。

根據統計，屏東縣的新住民人口已將近2萬人，加上近年到屏東旅遊的東南亞觀光客愈來愈多，縣府自去年起特別針對新住民開辦觀光導覽課程，參加的新住民包括越南、泰國、印尼、馬來西亞等國。

來自馬來西亞的王德健，過去在馬國就是在飯店服務，兩年和台灣籍太太回到屏東定居，他發現屏東好山好水、什麼都有，但是外國人知道的並不多，這也讓他決定投入旅遊，未來希望有更多機會可以向外國觀光客介紹屏東。

另外來自印尼的舒詠珍，目前就讀美科技大學二技觀光系，她說自己過去在印尼就是從事導遊，屏東有許多地方值得一遊，尤其是墾丁等地都相當不錯，希望有機會發揮所長介紹屏東。